Warum nicht Dresden?

Nach Wien wollten wir über Dresden und Prag fahren, das Transitvisum für die Durchreise hatte die Militärmission der Tschechoslowakei ausgestellt. Das Transitvisum aus Ostberlin war sicher. Aber dann kamen die Rundfunkmeldungen über die Merkblätter aus Ostberlin mit dem Hinweis, wir könnten nun in Dresden uns drei Nächte und Tage aufhalten. Warum nicht Dresden? fragten wir, da uns doch Prag offensteht von Westberlin aus, und Teplitz-Schönau und Pilsen und dann auch noch Wien?

Also überlegten wir. Am Morgen rief das Reisebüro an, ob wir nicht nach Dresden auch noch wollten, es gäbe jetzt Aufenthalt dort. Nun gut, dachten wir, reisen wir also auch nach Dresden; es ist lange her, daß wir nach Dresden durften. Im Reisebüro wurde die Dresdner Hotelliste vorgelegt, die auch eben erst aus Ostberlin gekommen war. Die Übernachtungspreise (mit Frühstück) sind günstig: „Waldparkhotel“, „Astoria“, „Excelsior“ 11,25 Mark mit Frühstück. Vollpension 23 bis 25 Mark. Wir sagten zu, und das Westberliner Reisebüro ließ uns den Ostberliner Fragebögen ausfüllen, wie es für eine Reise zur Leipziger Messe auch üblich ist: Frage nach einem früheren Wohnsitz in der „DDR“ und so weiter.

Dann freuten wir uns einen Tag lang auf die Dresdner Gemäldegalerie, den Zwinger, die erneuerte Hofkirche, die schönen Läden am Altmarkt, die Kreuzkirche und auf die Dresdner überhaupt. Uns kamen allerdings Zweifel, ob diese drei Dresdner Hotels dem Ansturm gewachsen sein könnten, der nun wohl über Dresden von Westberlin und der Bundesrepublik hereinbräche. Aber Devisen könnten ja neue Hotels errichten helfen, und überhaupt würde es Dresden verdienen, daß es an uns verdiente. Italien, Jugoslawien, Spanien hatten schon genug an uns verdient. Warum nicht auch Dresden?

Wir freuten uns einen Tag lang. Am Donnerstag, dem 12. März, fuhren wir wieder ins Reisebüro, um nach Benzingutscheinen zu fragen für die Tschechoslowakei. Es war 16 Uhr 30, Hochbetrieb, die Leute drängten sich vor den Schaltern. Vielleicht hatte Westberlin nun entdeckt, daß Dresden näher liegt als Helmstedt, und Prag näher als Bielefeld.

Die Benzingutscheine gäbe es in Zinnwald für die CSSR, sagte gerade die Reisedame hinter dem Schalter, als ein Mann hereingeschossen kam in diesen überfüllten Vorraum kommender Urlaubsfreuden, ein Fernschreiben schwenkte und schrie: „Abgeblasen“.

Wer wollte es glauben? Aber es stimmte. Nur Ausländer dürften in Dresden übernachten, für sie seien die neuen Merkblätter, wenn auch in deutscher Sprache, wie wir uns überzeugen konnten. Besser wäre es gewesen, sie in Englisch, Französisch, Schwedisch, Dänisch oder Polnisch herauszugeben, wenn man sie nur meinte.