Doping-Affäre beim italienischen Fußball

Von Adolf Metzner

Eine Dopingaffäre erregt ganz Fußball-Italien. Das Ausmaß des Skandals ist nur zu verstehen, wenn man zunächst zurückblendet.

Vor einigen Jahren hatten bei überraschenden Kontrollen Sportärzte festgestellt, daß rund ein Fünftel der italienischen Fußball-Profis verbotene Dopingmittel einnimmt, das heißt, daß sie versuchen, mit Pharmaka ihre jeweilige Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Der Verband sann auf Abhilfe. Seine Motive waren nicht nur edel humanitär, von der Sorge um die Gesundheit der Spieler bestimmt, sondern man wollte, ebenso wie beim Turf, auch die Totogesellschaften mit ihren enormen Umsätzen vor dem möglichen Vorwurf des Betrugs schützen.

Deshalb dachte man sich ein Überwachungssystem aus, das fast kriminalistische Züge aufwies, und dazu natürlich drakonische Strafen für jene, die erwischt werden. Vier Wochen „Sperre“ für den oder die Spieler und Punkteabzug für die Mannschaft, was einer hohen Geldstrafe gleichkommt, da der Marktwert der einzelnen Teams sich ja weitgehend aus dem Tabellenstand errechnet.

Neu an dem Schnüffelsystem war allerdings, daß Ärzte die Rolle der Spürhunde übernahmen. Das hatte aber seinen Grund in der eigenartigen Untersuchungsmethode. Es handelt sich nämlich um ein diskretes Verfahren, das sich normalerweise nur in Kliniken oder ärztlichen Sprechzimmern abspielt.

Ärzte als Kontrolleure