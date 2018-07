Inhalt Seite 1 — Theologische Männerhierarchie Seite 2 Auf einer Seite lesen

Da die katholische Kirche in der Bundesrepublik eine große "Macht" darstellt, ist es schon dankenswert, daß hier ausgesprochen worden ist, was sonst öffentlich kaum jemand aufzusprechen wagt. Dennoch ist es bezeichnend für die ganze Jämmerlichkeit der Situation, in der sich die Frauen hierzulande befinden, daß sich über primär weibliche Angelegenheiten wieder einmal ein Mann als Sachverständiger zu Wart meldet (was übrigens das Lobenswerte seiner Absicht nicht beeinträchtigen soll). Und ist es nur so, daß es ein paar Männer sind, welche Schicksal schmieden für das weibliche Geschlecht, also :ür mehr als die Hälfte der Einwohner unseres Lindes? Das ist für Frauen im Zeitalter der Gleichberechtigung so absurd wie ärgerniserregend. Im Dohrn Prozeß traten auch Männer als "Sachverständige" für gute Sitten auf — gute Sitten für das andere Geschlecht. Ich weiß nicht, woher ein Mann den Mut nimmt zu "notwendiger Strenge" oder "altfränkischer (sprich: patriarchalischer) Härte" in diesen primär die Fraten betreffenden Entscheidungen. Daß vor allem die katholische Kirche ein gerütteltes Maß Schuld an dieser Härte hat, liegt auf der Hand. Immer iat die staatliche Legislative unter dem Druck dieser Religion gestanden.

Wenn Thomas Regau schreibt, gewisse Eitscheidungeü müßten einen katholischen Arzt in schwere Gewissenskonflikte bringen, dann ja doch wohl nur denjenigen, der sich selber das Denken verboten hat. Denn erstens müßte ein durch die Universität Gebildeter zum Nachdenken darüber angeregt werden, daß eine theologische Männerhierarchie doktrinär beschlossen hat, von welchem Zeitpunkt an der Fötus beseelt ist. Zweitens müßte doch jemand, dem wenigstens das Abc des Denkens beigebracht worden ist, sich bei der Erörterung des vielberufenen 5. Gebots, um das es hier geht, auch die naheliegende Frage zu Herzen nehmen: Wie hält es meine Kirche sonst mit dem Töten und der Erlaubnis zum Töten? Dann muß er notwendigerweise finden, daß die katholische Kirche das 5. Gebot einzig und allein in bezug auf den Embryo verabsolutiert, es ansonsten aber großzügig relativiert für die vom Staat (früher auch von der Kirche) beschlossenen und noch heute von ihr gebilligten Bedarfsfälle. Die Scholastik hat sich dafür den Begriff des "gerechten Krieges" ausgedacht. Der gerechte Krieg ist — auch wenn man den Hitlerkrieg ausklammert — im Grunde immer der eigene Krieg. Der evangelische Präses Beckmann hat jüngst den Mut gehabt, öffentlich auf den Vergleich mit dem millionenfachen Töten der von unserem Geschlecht Geborenen hinzuweisen.

Am gleichen Tage, als Regaus vierter Artikel in der "ZEIT" erschien, las ich in den "Frankfurter Heften" (Februar 1964) einen Bericht von Marcelle Auclair: Das tödliche Schweigen — Abtreibung in Frankreich. Die katholischen Herausgeber schreiben dazu: "Man kann diesen Bericht nur unter beinahe physischen Schmerzen lesen, obwohl uns die Verfasserin das Allerärgste erspart Es handelt sich um Berichte von Frauen, die abgetrieben haben und die anonym bleiben sollten. Ein Satz daraus hat sich fest in mein Gedächtnis eingeprägt. Eine Frau schreibt: "Es kostet mich etwas, meinen Namen nldit hinzusetzen — niemand wird mich je so quälen können wie das Leben selbst " Nur ein kleines Quentchen dieser Qual spislt sich im Sprechzimmer des Arztes ab. Inzwischen kann in den Gremien — um Regaus Worte zu gebrauchen — "die umfassende Sachkenntnis sich mit der nüchternen Wahrheitssuche der Gelehrten" verbünden. Es wäre interessant, zu erfahren, wieviel Frauen (verheiratete natürlich) in den Gremien sitzen. Seltsamste aller Welten — ein Geschlecht, das als Erzeuger diese Qual bewirkt und als Partner der Leidenschaft sehr gut darüber orientiert ist, daß es in der Natur der Leidenschaft liegt, nicht vorsichtig zu sein, macht sich zum Richter über das biologische Ausgeliefertsein der Frau.

Stände ich noch einmal vor der Prima eines Mädchengymnasiums, statt glücklich verheiratet zu sein, ich gäbe meinen Schülerinnen "Das tödliche Schweigen" in die Hand, auf daß ihre absolute Ehefreudigkeit sich reduziere und die "Wahrheit" eines Teiles der Wirklichkeit die absolute Illusion zerstöre. Jedenfalls werde ich meine Tochter mit den Aspekten des Frauenlebens, die sich hinter dem Paragraphen 218 verbergen, konfrontieren "Es kostet mich etwas, meinen Namen nicht hinzusetzen — niemand wird mich je so quälen können wie das Leben selbst " Darin ist alles eingeschlossen. Dazu ist jeder Kommentar überflüssig — aber auch jeder! Dr. Gertrud Steege, Duisburg Hamborn Die Aufsätze zeigen, wie vielschichtig und widerspruchsvoll dieses Thema ist. Da die verschiedenen Anschauungen nicht auf einen Nenner gebracht werden können, wäre es vielleicht zweckmäßiger, wenn die Begriffe nicht durcheinandergemengt, sondern getrennt dargestellt würden: sowohl für Katholiken, die durch kirchliche Vorschriften gebunden sind, wie für den anderen Persoraenkreis, der davon nicht berührt wird.

Damit ergibt sich die Frage, ob bei diesen Problemen unbedingt die Anschauungen einer Gruppe zum Gesetz für alle werden sollen. Warum kann bei uns nicht so viel Toleranz geübt werden wie in anderen europäischen Staaten (in Schweden, in der Schweiz), wo Fragen, die nur den einzelnen berühren, auch ihm überlassen werden und die Entscheidungsfreiheit von Arzt und Patient sehr weit geht? Müssen wir von einem Extrem ins andere fallen? Gerhard Bürk, Altenfurt Regaus Serie über die Geburtenregelung ist gewiß ebenso verdienstvoll wie aufrichtig. Den Widerstand der katholischen Kirche aber, ausgenommen die Schwangerschaftsverhinderung durch die unfruchtbaren Tage — die sich bei Unbeholfenen allerdings als durchaus fruchtbar erweisen können —, sollten Sie nicht als ultramontane Politik abtun, denn durch Zulassung der Geburtenregelung würde die Kirche sich ja auch der Missionsmöglichkeit über die Gebärleistung begeben, einer sehr fruchtbaren Missionsmöglichkeit in der heute so skeptischen und gottlosen Welt. In den USA zum Beispiel erreicht die katholische Kirche eine doppelt so hohe Gebärleistung wie der Durchschnitt der Konfessionen. Wenn sie dann die Fürsorgeeinrichtungen gut ausnutzt, sich über diese die anderen Konfessionen also dienstbar macht, so kommt sie ia der Mehrung der katholischen Christen schön und schnell voran. So etwas als Schmarotzen zu bezeichnen, ist selbstverständlich ebenso ungehörig wie geschmacklos.

Dr. Wilhelm Albrechts, Hamburg Im dritten Teil spricht Thomas Regau von den "Dogmen der katholischen Kirche" auf dem Gebiete der Sexualethik, die für katholische Eheleute auch im echten Notstand zur Empfängnisverhütung nur die Möglichkeit nach KnausOgino und die völlige, dauernde Enthaltsamkeit zuließen. Abgesehen vom unrichtigen Gebrauch des Wortes "Dogma" gibt Thomas Regau damit die bis heute gültige Lehrmeinung der katholischen Moraltheologie wieder. Der erste Weg ist eine "Halbheit", weil er nicht absolut sicher ist, der zweite für die meisten Gläubigen ungangbar, abgesehen von einer sehr kleinen "Elite". Beide Möglichkeiten sind in den meisten Fällen eine gefährliche Belastung für die eheliche Liebe, die die Erziehung der Kinder in der Geborgenheit der Familie einschließt. Viele Frauen entscheiden sich darum in der Verzweiflung für die Abtreibung (Vgl hierzu erschütternde Briefe, abgedruckt in den "Frankfurter Heften", Februar 1964).

Die Situation scheint ausweglos. Aber in der katholischen Moraltheologie wurde soeben eine Stimme laut, die die bisherige Lehrmeinung vorsichtig in Frage stellt (Reuss, Eheliche Hingabe und Zeugung, in: Tübinger Theologische Quartalschrift 143 (1963), Seite 454 ff ). Der Verfasser hält in den Fällen, wo ein anderes Kind sittlich nicht mehr zu rechtfertigen ist und KnausOgino keine Sicherheit gewährleistet, eine völlige Enthaltsamkeit aber in bezug auf das Familienleben sittlich nicht vertreten werden kann (!), eine Empfängnisverhütung im Hinblick auf die copula (das Problem der Verhütung während der copula klammert er aus) für erlaubt, ja für geboten.