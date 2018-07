Der Fall Ruby endete am Wochenende, wie er im November begonnen hatte — vor den Augen des Fernsehpublikums. Das Schwurgericht in Dallr s verkündete den Schuldspruch: ""Wir haben den Angeklagten des böswilligen Mordes für schuldig befunden und verhängen die Todesstrafe über ihn Dann brach im Gerichtssaal ein Höllenlärm los.

Jack Ruby, der Mörder des mutmaßlichen Mörders Präsident Kennedys, sich auf die Lippen. Dann sprang StarVerteidiger Melvin Betti auf und schrie: "Ich möchte dem Gericht für einen Urteilsspruch danken, der ein Sieg des blinden Eifers war!" Und zum Angeklagten: "Keine Angst, Jack, wir gehen in die Revision Belh hatte seine "Alles oder nichts" Verteidigung, die einzig auf der Unzurechnungsfähigkeit des Angeklagten aufbaute, eindeutig verloren.

Gutachter aufmarschieren lassen, die dem Angeklagten bescheinigten, er sei während der Tat seiner Sinne nicht mächtig gewesen. Einer der Psychiater begründete, warum die Verteidigung Ruby nicht in den Zeugenstaud rief: Er hätte belastende Aussagen machen können. Ruby entging so dem Kreuzverhör des Staatsanwalts. zeßverfahrens werfen Belli vor, er habe einen entscheidenden Fehler begangen, als er auf die Vernehmung des Angeklagten verzichtete. In 98 Prozent aller Fälle, in denen der Angeklagte nicht in eigener Sache aussagte, entschieden die Gerichte auf schuldig.

Spiel: Sie zitierte ebenfalls Ärzte herbei, die alle Gutachten ihrer Kollegen widerlegten. Die Geschworenen hielten sich daraufhin nur an die belastenden Aussagen der Polizeibeamten, die Rubys Tat miterlebten oder ihn als erste verhörten. kanische Justiz hatte Oswald in ihrem Besitz. Er hatte das Anrecht auf einen fairen Prozeß. Wie schrecklich ist so etwas, wenn man sich vergegenwärtigt, daß Ruby einen Mann erschossen hat, der in Handschellen war Staatsanwalt Wade: "Jack Ruby war ruhmsüchtig. Er wollte als ein Held in die Geschichte eingehen " Stuhl besteigen. Doch die Verteidigung isr guten Muts. Belh hat Erfahrung dann, wie man einen Todesdelmquenten über Jahre hinaus am Leben erhalten kann. Der Reihe nach hatte er medizinische Kenner des amerikanischen StrafproDie Staatsanwaltschaft hatte leichtes Staatsanwalt Alexander: "Die ameriStatt dessen soll er nun den elektrischen