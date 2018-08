Reform oder Revolution? Das ist die Frage für Palmiro Togliatti, Chef von 1,6 Millionen Kommunisten Italiens. Er hat Sorge, daß ihm Moros Kabinett „Links der Mitte“ die Show stiehlt. Zwar errang die PIC im letzten Jahr ein Viertel der Stimmen, aber in zehn Jahren verlor sie 25 Prozent ihrer Mitglieder. Beim Parteitag in Neapel klagte einer der Spitzenfunktionäre: „Wir werden von den Wählern als Mittel benutzt, um zu erreichen, was sie wünschen, nicht was wir wünschen.“ Togliattis Rezept: Weniger Zentralisation in der Partei, mehr Einfluß für die Jungen, mehr Diskussion.