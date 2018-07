Je mehr die Literatur an ihren überlieferten Funktionen des Unterhaltens und Unterweisens irre zu werden droht, desto mehr beschleunigt sich — in vielleicht nicht kausalem, aber doch unmißverständlich sinnbildlichem Verhältnis — die Erforschung ihrer gesellschaftlichen Grundlagen und Bindungen. Dies ist am eindeutigsten in der Epik der Fall: Zahlreiche zeitgenössische Romane schleppen sich mühselig von soziologischer Diagnose zur Therapie, während andere sozusagen in ungeduldigem Aufbegehren die programmatische Last abwerfen und sich in eine Sackgasse flüchten — die des "anti roman", in welcher der Leser, der altmodisch genug ist, nach Zweck und Absicht des Ganzen zu fragen, auf sein "Warum?" nur noch ein kindlichverstocktes "Darum!" zur Antwort erhält. Es verwundert denn auch nicht, daß unter den im Sammelband vorliegenden Abhandlungen nicht weniger als fünf das Spannungsfeld zwischen dem Epiker und der Gesellschaft untersuchen. Günter Rohrmosers Einleitung "Zur Theorie des Romans in der modernen Welt" umreißt zunächst das Thema und zählt das methodologische Rüstzeug auf, welches zu seiner Bewältigung bereitsteht. Dieses Rüstzeug stammt bekanntlich zu einem beträchtlichen Teil aus der Schmiede von Georg Lukacs. Dessen Geist schwebt hier verschiedentlich auf dem Wasser, freilich ohne daß es davon immer gleich Licht werde. Ein Zitat anstatt vieler: "Sie (die Ironie als kunstschöpferisches Ingrediens) bedeutet, als formelles Konstituens der Romanform, eine innere Spaltung des normativdichterischen Subjekts in eine Subjektivität als Innerlichkeit, die fremden Machtkomplexen gegenübersteht und der fremden Welt die Inhalte ihrer Sehnsucht aufzuprägen bestrebt ist, und in eine Subjektivität, die die Abstraktheit und mithin die Beschränktheit der einander fremden Subjekts- und Objektswelten durchschaut, diese in ihren als Notwendigkeiten und Bedingungen ihrer Existenz begriffenen Grenzen versteht und durch dieses Durchschauen die Zweiheit der Welt zwar bestehen läßt, aber zugleich in der wechselseitigen Bedingtheit der einander wesensfremden Elemente eine einheitliche Welt erblickt und gestaltet — Seltsam, daß sich ein so radikaler Denker einer so alexandrinischen Ausdrucksweise bedient! Unterscheidet sie sich doch kaum von derjenigen jener Germanisten aus der "spätbürgerlichen Epoche", gegen die Lukacs so gern zu Felde zieht; nur daß diese immerhin noch über einen beträchtlichen Formwillen verfügten. Aber man braucht Gundolf gar nicht zu bemühen, denn Rohrmoser zitiert auch Walter Benjamin und Erich Auerbach, deren nicht minder bedeutungsschwere, aber gegliederte Prosa nach dieser Tunnelfahrt geradezu sonnig wirkt.

Die Beispiele, an denen Art und Stärke der sozialen Verwurzelung des Epikers und seiner Figuren gemessen wird, sind mit Bedacht gewählt: je eine Arbeit über Fontäne, Thomas Mann und Kleist, mit einem Seitenblick (von Wolfgang Taraba) auf "Der schöpferische einzelne und die Gesellschaft in Nietzsches Zarathustra ". Am einen Ende der Skala steht hier Fontäne, dessen große Romane, wie Hermann Lübbe nachweist, sich durchweg innerhalb der Gesellschaft abspielen; in einer Gesellschaft, deren Wertsetzungen zwar kritisiert werden (die des Bürgertums der Gründerjahre in "Frau Jenny Treibel", die des preußischen Landadels in "Irrungen—Wirrungen", die des Kleinbürgertums in "Mathilde Möhring"), aber nicht aus metaphysischer oder utopischer Perspektive, sondern — trotz der Begeisterung des jungen Fontäne für die Ideale des Vormärz und trotz des wohlwollenden Interesses, welches der alternde dem vierten Stande entgegenbrachte — aus einem immanenten und gewissermaßen innergesellschaftlichen Blickwinkel.

Am anderen Ende steht der Einzelgänger Kleist. Karl Otto Conradys Abhandlung über "Das Moralische in Kleists Erzählungen" trägt den Untertitel "Ein Kapitel vom Dichter ohne Gesellschaft" und beschwört, nicht nur durch diesen Untertitel und wohl auch, ohne es zu beabsichtigen, neben Kleist auch manche andere schwankende Gestalt herauf, etwa in folgendem Zitat: "Wenn ich das Fenster öffne, so sehe ich nichts als die blasse, matte, fade Stadt mit ihren hohen, grauen Schieferdächern und ihren ungestalten Schornsteinen und lauter Menschen, die man vergißt, wenn sie um die Ecke sind. Noch kenne ich wenige von ihnen, ich liebe noch keinen und weiß nicht, ob ich einen lieben werde. Denn in den Hauptstädten sind die Menschen zu gewitzigt, um offen, zu zierlich, um wahr zu sein. Schauspieler sind sie, die einander wechselseitig betrügen und dabei tun, als ob sie es nicht merkten das Herz ist hier so unbrauchbar wie eine Lunge unter der luftleeren Campane, und wenn ihm einmal ein Gefühl entschlüpft, so verhallt es wie ein Flötenton im Orkan — Die Stadt ist Paris, aber die Sätze stehen nicht im "Malte Laurids Brigge", sondern in einem Kleistschen Brief, der ein gutes Jahrhundert älter ist.

Die rigorose stoffliche und zeitliche Beschränkung des Themenkreises ("vom neunzehnten ins zwanzigste Jahrhundert") birgt freilich auch eine Gefahr — die Versuchung, Thesen überscharf zu formulieren und vom Einzelwerk auf die Gesamtproduktion zu schließen. So vermißt man etwa in dem teilweise stilanalytischen Beitrag über Kleist nicht nur einen Hinweis auf H. H. Holz "Macht und Ohnmacht der Sprache" ("Untersuchungen zum Sprachverständnis und Stil Heinrich von Kleists") und auf die Befunde des amerikanischen Kleist Forschers Walter Silz, sondern auch ein näheres Eingehen auf "Michael Kohlhaas", die in vieler Hinsicht moralischste dieser Novellen, deren zweite Hälfte die These, daß der Dichter "keine Modelle für menschliches Handeln" vorführe und "keine Lösungen offeriert", wenn nicht widerlegt, so doch abschwächt. Ein gleiches trifft auf "Zwischen den Welten — Bemerkungen zu Thomas Manns Ironie" zu; hier fehlt der Hinweis darauf, daß Manns vielberufenes und auch von Eva Schaper überzeugend dargelegtes ad absurdum Führen des Romans die Endstation nicht des Genres an sich, sondern nur seiner Mannschen Variante bezeichnet. Nur für sie gilt der monumentale Satz: "Der Spiegel wird zertrümmert von dem, was er zu fassen sucht " Neben den Beiträgen zur Epik enthält die Sammlung auch andere Arbeiten ehemaliger Schüler Benno von Wieses, über Ästhetik und Therapeutik (Odo Marquard), über Goethe (Albrecht Schöne), Eichendorff (Paul Gerhard Klussmann), Hauptmann (Hans Joachim Schrimpf), das expressionistische Drama (Eberhart Lämmert) und sogar über Marees, Fiedler, Hildebrand, Riegl, Cezanne (Max Imdahl). Die Vielfalt der Ansatzpunkte, die Statur der Mitarbeiter und nicht zuletzt die über die gängige Festschrift weit hinausgehende Ausstattung des Bandes ehren in der Person des Jubilars nicht nur einen verdienten Lehrer und Germanisten, sondern auch die Literaturwissenschaft selbst.