Bodo Scheurig: Stauffenberg. ColloquiumVerlag, Berlin; 95 Seiten.

Generaloberst Beck hat ihn einen "jungen Draufgänger", Carl Goerdeler einen "Querkopf" genannt, ein Hamburger Wochenmagazin bezeichnete ihn als "politischen Wirrkopf". In Berlin hat man eine Straße nach ihm benannt, aber sonst hört man in der Bundesrepublik nicht viel von ihm. Junge Menschen, befragt, wer "Oberst Graf Stauffenberg" gewesen sei, geben achselzuckend zu, sie könnten sich darunter nicht viel vorstellen.

Bodo Scheurig, ein jüngerer Berliner Historiker, spracht im Schlußkapitel seiner Biographie von der "Unpopularität", die in Deutschland — "damals wie heute" — mit dem Namen Stauffenbergs verbunden sei. Er konstatiert, in der Bundesrepublik werde "um Stauffenberg ein verlegener Bogen gemacht".

Mit Bitterkeit scheibt Scheurig über Stauffenbergs Ansehen in der Bundesrepublik: "Man liebt ihn nicht Und er knüpft daran die Frage: "Gehört Patriotismus der Vergangenheit an? Ist Vaterlandsliebe heute suspekt?" Allerdings, Stauffenbergs Denken und Handeln entsprang glühendem Patriotismus. Der Urenkel Neidhardt von Gneisenaus lebte noch aus dem Geiste des deutschen Idealismus, in der Vorstellungswelt der deutschen Romantik, er dachte historisch. Zu dieser nationalen Vergangenheit hat man — wie es scheint — in der Bundesrepublik jedes Verhältnis verloren. So hat man "das Jahr 1813" der Sozialistischen Einheitspartei überlassen, die sich 1963, zur hundertfünfzigsten Wiederkehr der Befreiungskriege, unangefochten Steins, Scharnhorsts, Gneisenaus, Clausewitz, Fichtes und Arndts bemächtigen durfte. So überläßt man auch Stauffenbergs Namen ungerührt dem Osten, und Scheurig ist zurückhaltend genug, wenn er lediglich den Sowjethistoriker Michail Milstein zitiert, der geschrieben hat: "Stauffenberg war ein prächtiger Mensch und wahrer Kämpfer gegen den Hitler Faschismus, der für immer k die Geschichte des deutschen Volkes eingeher wird " Nun war Stauffenberg nicht nur deutsch patriotisch, sondern ebenso sozial fortschrittlich gesonnen. Man darf ihn als christlichen "Sozialisten bezeichnen. Ist hier einer der Hintergründe der heimlichen Stauffenberg Verfemung zu suchen! Gerhard Ritter hat nicht umhin gekonnt, von der "Schärfe und Gereiztheit" in den Beziehunger zwischen Stauifenberg und Goerdeler zu sprechen, wenn er sie auch "mit dem Gegensatz der Temperamente" zu vernebeln suchte. Da war Gisevius aufnichtiger, indem er die politischen Ziele Stauffenbergs und Goerdelers "grundverschieden nannte. Und in der Tat hat sich Goerdeler vor dem Freislerschen Volksgerichtshof selbst vor Stauffenbergs Plänen distanziert und ihm sein "Anlehnung an Linkssozialisten und Kommunisten" vorgeworfen.

Nun war Julius Leber, an den sich Stauffenberg mehr und mehr anschloß, und den er ar Goerdelers Stelle gern als Reichskanzler geseher hätte, nicht Kommunist, sondern Sozialdemokrat (und ein überzeugter Patriot). Beide Männei aber waren sich dessen bewußt, daß Goerdeler Popitz und deren Mitverschwörer im Vergleich zu Hitler soziale Reaktionäre waren und daf das deutsche Volk nicht daran dachte, den Rückweg zum Konservativismus einzuschlagen. Sc war Stauffenbergs Konzeption in jeder Hinsicht konsequent: Wie er als Patriot die alliierte Invasion erst einmal "ins Wasser werfen" wollte bevor die Friedensverhandlungen aufzunehmer waren, so suchte er das Bündnis mit den sozialfortschrittlichen Kräften, bevor die innere Gestaltung des neuen Deutschland in Angriff zu nehmen war.

Die tragische Größe Stauffenbergs hat darin gelegen, daß er sich darüber klar war, ohne die Unterstützung des deutschen Volkes handeln zu müssen, daß aber alle seine Handlungen nur auf die Wohlfahrt dieses Volkes gerichtet waren. Bodo Scheurig hat diesen Aspekt sehr deutlich gemacht: "Selbst im fünften Kriegsjahr war Hitlers massenbetöreade Kraft kaum gebrochen. Es hieße Stauffenberg und seine Kameraden mißverstehen, wollte man meinen, sie hätten im geheimen Auftrag des Volkes oder nur im Einverständnis mit ihm gehandelt. Die Verschwörer blieben als wissende Minderheit allein. Die Einsamkeit erhob sie zu geschichtlicher Größe " Ein bißchen schwer hat sich der Autor damit getan, dem ebenso weitverbreiteten wie lächerlichen Vorwurf zu begegnen, Stauffenberg sei zu feige gewesen, sich selbst mit in die Luft zu sprengen. Abgesehen davon, daß Generaloberst Beck Stauffenberg befehlen mußte, am Leben zu bleiben oder das Attentat zu unterlassen — niemals wäre etwas gegen Hitler unternommen worden, wenn Stauffenberg nicht gewesen wäre, wenn er nicht als einziger persönlichen Mut besessen hätte. Auf das schwerste verwundet — Verlust eines Armes, an der anderen Hand nur noch drei Finger, auf einem Auge erblindet —, war dieser junge Offizier, ein vollständiger Krüppel, der einzige, der sich in die "Wolfsschanze" wagte. Dabei konnte er mit seinen drei Fingern nicht einmal eine Pistole handhaben, es fiel ihm schwer, damit den Zünder der Bombe einzudrücken, und trotzdem lösten diese drei Finger nicht nur das Attentat aus, in diesen drei Fingern liefen auch alle Fäden der Verschwörung bis zum letzten Augenblick zusammen Man darf sagen: Ohne Stauffenberg hätte es keinen 20. Juli 1944 gegeben. Es war Stauffenberg, wie Scheurig schreibt, der sich "vor Deutschland warf, um es vor letzter Schande und Schmach zu decken".