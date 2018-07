Inhalt Seite 1 — Wer dreht an der Schraube? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es ist zum Verzweifeln! Kaum sind in diesem Jahr die beiden ersten öffentlichen Anleihen zu 5,5 Prozent auf dem Markt untergebracht, da wird schon wieder davon gesprochen, daß der Bund seine nächste Anleihe, die Anfang April mit 400 bis 500 Millionen Mark verkauft werden soll, wieder mit 6 Prozent verzinsen will.

Wer die Möglichkeit einer erneuten Zinserhöhung in die Debatte geworfen hat, läßt sich heute kaum noch feststellen. Das spielt auch keine Rolle, solange der Bundesfinanzminister klipp und klar erklärt, daß er keine höheren Zinsen als 5,5 Prozent zahlen will (wenn dies zutrifft). Solange das nicht geschieht, wird heute niemand noch eine 5,5prozentige Anleihe kaufen. Welcher Vorstand einer Versicherungsgesellschaft, die heute noch immer die größten Kapitalsammelstellen sind, könnte es seinen Aktionären gegenüber verantworten, die ihm anvertrauten Mittel in 5,5prozentigen Stücken anzulegen, wenn er in wenigen Wochen ein halbes Prozent mehr erlösen, kann.

Zugegeben, die beiden 5,5prozentigen Anleihen von Bahn und Post waren nicht gerade ein durchschlagender Erfolg; ein Mißerfolg waren sie aber auch nicht. Jedenfalls berichteten die Banken, daß sie letzten Endes ihre Quoten doch noch gut innerhalb der vorgesehenen Zeichnungsfrist an den Mann gebracht haben.

Der Bund hat aber offensichtlich Sorgen. Seine angekündigte Steuersenkung wird er wohl aus wahlpolitischen Erwägungen verwirklichen müssen. Kompensierende Einsparungen zum Ausgleich für den Steuerausfall dürften in einem Wahljahr in das Reich der Illusionen gehören, so daß der Kapitalmarkt als einzige Geldquelle übrigbleibt.

Daß bei den hohen Devisenüberschüssen ein niedrigeres Zinsniveau wünschenswert ist, als wir es jetzt in Deutschland haben, darüber ist man sich wohl weitgehend einig. Und daß das hohe deutsche Zinsniveau „heißes“ Auslandsgeld anlockt, das noch zu den Überschüssen aus dem Export hinzukommt, sollte bei den Überlegungen über die Zweckmäßigkeit eines Zinssatzes mitbedacht werden. Nicht zuletzt aus diesen Gründen war man ja schließlich Anfang dieses Jahres dazu übergegangen, Anleihen, statt wie seit vielen Monaten üblich mit 6, nur noch mit 5,5 Prozent zu verzinsen. Zu Zeiten des verstorbenen Direktoriums- und Zentralbankrat-Mitglieds Dr. Eduard Wolf hat es über die Notwendigkeit einer Anpassung des deutschen Zinses an das internationale Niveau auch kaum eine Diskussion gegeben.

Bis jetzt hat sich aber die Deutsche Bundesbank zu diesem Thema noch nicht wieder geäußert, so daß der Eindruck entstehen konnte, im Hause an der Frankfurter Taunusanlage sei man sich über die künftige Marschrichtung noch nicht ganz im klaren.

Es ist überhaupt nicht recht ersichtlich, warum die Möglichkeit einer Zinserhöhung wieder aufkommen konnte. Offensichtlich will der Finanzminister den Weg des geringsten Widerstandes gehen.