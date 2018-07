Flugreise auf die Insel Lesbos

Angellos der Eseltreiber darf sich mit Recht zu den prominenten Einwohnern des kleinen Fischerdorfes Mithymna zählen. Er gebietet über eine stattliche Herde. Es gehört ihm allerdings kein einziger Esel. Angellos wacher Sinn für die Realitäten des Lebens hatte schnell erkannt, d?ß es weniger auf den Besitz von Eseln ankommt als vielmehr darauf, sie „an den Mann“ zu bringen. Bürgermeister Kiriakou findet zwar, 40 Drachmen Eselsmiete seien für einen Tagesausflug zum türkischen Bad nach Eftalou viel zuviel; aber Angellos verfügt inzwischen über das Eselmonopol, wer sollte ihm also Konkurrenz machen? Auch Esel können also ihren Mann ernähren (40 Drachmen rund fünf Mark).

Bürgermeister Kiriakou dagegen geht mit der Zeit. Er hält mehr von Omnibussen. So kann er die Insel Lesbos auf einmal zeigen. Die 160-Kilometer-Rundfahrt geht über das Kloster Ypsilou und den Steinernen Wald von Sigri nach Eressos, der Heimat der Sappho. Ausgedörrte Hänge wechseln ab mit üppigen Gärten, für die die Esel in blindem Rundgang das Wasser pumpen. Die Straßen der Insel befinden sich noch im Urzustand. Trotz der bewundernswürdigen Kurventechnik des Fahrers beschließt der Fahrgast es doch das nächstemal lieber mit einem Esel zu versuchen. Zehn Kilometer am Tag schaffen selbst wenig Geübte. Und hier zeigt sich erneut die alte Weisheit: Weniger ist mehr. Unter einem schattenspendenden breiten Strohhut trinken die Augen Meter für Meter dieser kargen und zugleich doch reizvollen Landschaft. Auf dem Rücken des behutsam Huf vor Huf setzenden Esels empfindet man erst das ganze Glück dieses vollkommenen Farbenspiels von himmlischem Blau, rotbrauner Erde, strahlendweißen Häusern und blaßgrünen Olivenzweigen.

Bürgermeister Kiriakou gebührt das Verdienst seinen 1800 Mitbürgern das Einmaleins des Fremdenverkehrs beigebracht zu haben. 270 Fremdenbetten gibt es in einfachen, aber blitzsauberen Privatzimmern. Die Waschgelegenheiten sind nicht allzu komfortabel, aber eine Dusche ist in jedem Falle vorhanden. Wer länger bleiben will kann sich für 500 Drachmen im Monat ein ganzes Haus mieten. Die Mahlzeiten werden im Restaurant „Kochyli“ eingenommen. Von hier hat man einen herrlichen Blick über die Bucht von Mithymna. Die typisch griechischen Gerichte werden von Demetrius und Euripides serviert. Der Inhaber, Herr Achilleus, ist natürlich ein Agent des Angellos. Ein kleiner weißer Zettel an der Wand verkündet: „Anmeldung für Esel bei Herrn Achilleus im Restaurant.“

Wer auch auf Lesbos den heimatlichen Komfort nicht vermissen möchte, quartiert sich im „Delfinia“ ein. Es liegt in einem malerischen Hain, eine Viertelstunde Wegs von Mithymna entfernt, unmittelbar am Strand. Nicht nur der Komfort ist hier europäisch, die Preise sind es auch. Bis in den gepflegten Speisesaal dringt kein Laut aus den zahlreichen Restaurants der beiden Hauptstraßen von Mithymna herüber. Da sitzt man bei einer Flasche Retzina, Weißbrot, Ziegenkäse, Oliven, Tomatensalat und Fischen zusammen mit den Griechen und hat Mühe 20 oder 30 Drachmen am Abend auszugeben.

Am nächsten Morgen trifft man sich wieder am Strand. Auf dem Rücken des Esels und noch mehr im glühendheißen Omnibus hat man sich nach dem kühlen blauen Meer und absoluter Faulheit angesichts der nahen geschichtsträchtigen Küste Kleinasiens gesehnt. Natürlich gibt es gleich am Wasser ein Café mit einem Tisch und vier Stühlen. Hier war auch Angellos Stammgast. „Esel nach Petra 30 Drachmen!“

Jetzt wird der gute Angellos die Deutschen von einer anderen Seite kennenlernen. Wie viele seiner Landsleute hofft er auf das große Glück in der Fremde. Evangellos heißt der neue Eseltreiber, Angellos arbeitet in München in einer Papierfabrik. Friedrich Ranft