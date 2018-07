Inhalt Seite 1 — Das Ende einer Affäre Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bonn, im März

Die Telephon-Abhör-Affäre ist beendet. Vorige Woche hat der Untersuchungsausschuß des Bundestages nach mehrmonatigen Recherchen sein Ermittlungsergebnis vorgelegt. Der Bericht bestätigt den Kern der Vorwürfe, welche die ZEIT im September 1963 gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz erhoben hatte, und widerlegt die Argumente, mit denen Bundesminster Höcherl die Praktiken des Amtes zunächst zu decken suchte. Ferner fordert der Ausschuß personelle und institutionelle Konsequenzen.

Die Abhöraffäre war durch einen ZEIT-Artikel vom 6. September 1963 ausgelöst worden. Dem Bundesverfassungsschutzamt warf die ZEIT vor, es bediene sich der Abhöranlagen alliierter Dienststellen in der Bundesrepublik für seine Zwecke, ohne zu dieser indirekten Telephonüberwachung berechtigt zu sein. Wir schrieben damals: "In der Tat schaltet sich kein ‚Unbefugter‘ ein. Die Kölner Behörde, mit der die Geheim- und Sicherheitsdienste der drei Westmächte häufig fruchtbar zusammenarbeiten, ist offenbar in der Lage, sich der Abhöranlagen alliierter Dienststellen in der Bundesrepublik zu bedienen. Das Verfassungsschutzamt selbst tritt dabei nicht direkt in Erscheinung (etwa der Bundespost gegenüber); es nennt den Kollegen vom anderen Verein lediglich die Namen und Anschlußnummern von Personen, die es zu überwachen wünscht. Die ausländischen Abhörtechniker fragen nie nach einer Begründung, weshalb dieses oder jenes Gespräch auf Band genommen werden soll."

Genau diese Behauptung wurde durch die parlamentarische Untersuchung als zutreffend bestätigt. Doch damit nicht genug: Aus dem Untersuchungsergebnis geht auch hervor, daß es noch viel leichter war, als es die ZEIT damals angedeutet hatte, "sich der Abhöranlagen alliierter Dienststellen zu bedienen". Denn nach dem Untersuchungsbericht gab es dafür keine schriftlichen Dienstvorschriften, sondern nur "allgemein gehaltene, unvollständige mündliche Anweisungen, die die Voraussetzungen für die Einleitung von Abhöraktionen nicht klar umschrieben". Die Amtsleitung hatte daher, wie der Bericht feststellt, gar nicht die Möglichkeit, Einzelfälle auf ihre korrekte Erledigung hin zu überprüfen, es war keine Vorsorge dafür getroffen worden, um einen möglichen Abhörmißbrauch zu erkennen.

Bundesinnenminister Höcherl, von den hohen Beamten seines Hauses und des Kölner Verfassungsschutzamtes nur halb informiert, hatte wiederholt behauptet, allein der Abteilungsleiter oder dessen Stellvertreter hätten eine Abhöraktion bei den Alliierten auslösen können. Aber die parlamentarische Untersuchung widerlegte diese Darstellung. Aus der Beweisaufnahme geht eindeutig hervor, daß "zum mindesten in der Abteilung IV (Spionageabwehr) auch die Referenten und die Außenstellenleiter – also niedrigere Chargen – solche Initiativen auslösen konnten. Höcherl und seine Berater behaupteten ferner, es habe innerhalb von fünf Jahren nur 64 Abhörfälle gegeben, aber auch diese Zahl ist falsch. Es konnte nachgewiesen werden, daß sie höher liegt – wie hoch in Wirklichkeit, wird sich wohl nie genau feststellen lassen.

Der Bericht des Untersuchungsausschusses räumt ein, es habe sich nicht immer vermeiden lassen, daß auch unverdächtige Personen in Abhöraktionen einbezogen wurden, wenn sie mit Verdächtigen in Verbindung standen. Aber es gab keine Vorschrift über die Ausscheidung und Vernichtung des über unverdächtige Personen angefallenen Materials. Das hält der Untersuchungsbericht mit Recht für bedenklich. Bedenklich ist weiterhin, daß es auch für die Auswertung des Abhörmaterials keine Dienstvorschriften gab. Der Möglichkeit des Mißbrauchs waren Tür und Tor geöffnet. Erst nachdem alles ruchbar geworden war, also im Herbst vorigen Jahres, wurden flugs jene Dienstvorschriften erlassen, die es längst vorher hätte geben müssen. Höcherl selbst hatte eine strenge Untersuchung angekündigt, als er die ersten, ihm unglaubwürdig erscheinenden Nachrichten über die Abhörpraktiken des Kölner Amtes erhielt. Später freilich ließ er sich von seinen Bürokraten umstimmen und bemühte sich, sie zu decken.

Ein höchst merkwürdiger Vorgang spielte sich nach dem Untersuchungsbericht zu dieser Zeit in der Abteilung IV ab: Dort wurden ohne sogenannte Vernichtungsverhandlung – auf gut deutsch: klammheimlich – nachträglich Unterlagen "aus dem Weg geräumt", über deren Bedeutung und Beweiskraft man heute nur Vermutungen anstellen kann.