Von Nina Grunenberg

Hildesheim

Darf ich fragen, ob einer der Ratsherren von Diekholzen heute abend hier erschienen ist?" fragte Kreisoberrat Günter Scheuler mit drängender Stimme. Scharf ließ er seinen Blick über die Bänke in der Aula der Landestaubstummenanstalt in Hildesheim schweifen und wußte doch schon, daß seine Frage überflüssig war. Keiner seiner Zuhörer schlug den Blick nieder. Keiner stahl sich heimlich zur Tür hinaus. Die 150 Leute, die an diesem Abend hier versammelt waren, waren Freunde und Mitglieder des Vereins "Lebenshilfe für geistig Behinderte". Die Feinde des Vereins waren nicht gekommen. Sie hatten bereits am Morgen durch einen Leserbrief in der "Hildesheimer Allgemeinen Zeitung" mitgeteilt: "Wenn man so voreingenommen im Vorstand der ‚Lebenshilfe‘ über den Rat der Gemeinde Diekholzen denkt, dann ist keine vernünftige Verhandlungsgrundlage mehr gegeben." Am Abend ließ Scheuler, Erster Vorsitzender des Vereins "Lebenshilfe", eine Minute verstreichen, ehe er resümierte: "Ich muß feststellen, daß keiner der Ratsherren von Diekholzen heute abend hier erschienen ist.

Die Vermißten saßen derweilen in ihren guten Stuben im sieben Kilometer entfernten Diekholzen und waren froh, daß dieser Kelch an ihnen vorübergegangen war. Denn daß der Empfang, der ihnen vom Verein "Lebenshilfe" zugedacht gewesen war, nicht freundlich ausgefallen wäre, dessen waren sie sicher. "Womöglich hätte da auch noch der Rat von Hildesheim gesessen", hatte Gemeindedirektor Villmow am Nachmittag gemurrt. "Das können sie mit uns nicht machen." Der gleichen Meinung waren die dreizehn Ratsherren. So retteten sie mit Mühe und Bauernschläue ihren Stolz, der ohnehin schon von einem schlechten Gewissen angenagt worden war. Sie wußten sehr wohl: Was sie sich in der vorangegangenen Woche geleistet hatten, das war kein Ruhmesblatt für ihre Gemeinde gewesen.

Zankapfel zwischen ihnen und dem Verein "Lebenshilfe" in Hildesheim war die Tbc-Kinderheilstätte, die der Landkreis Hildesheim-Marienburg nach dem Kriege an der Kreuzung am Eingang von Diekholzen errichtet hatte. Das Haus wurde kürzlich geschlossen, da die Patienten fehlten. Die Gemeindeväter von Diekholzen baten die Kreisverwaltung, in diesem Hause einen Kindergarten einrichten zu dürfen. Kreisoberrat Scheuler sah hier jedoch auch die Möglichkeit, der Kindertagesstätte des Vereins "Lebenshilfe" in Hildesheim eine bessere und geräumigere Unterkunft zu verschaffen.

Zur Zeit ist die Tagesstätte für die geistig behinderten Kinder, die im Juni des vergangenen Jahres gegründet wurde, im Nachbarschaftsheim der Inneren Mission auf dem Hildesheimer "Pferdeanger" untergebracht. Dort leben auch die Asozialen der Stadt.

Bisher betreut der Verein "Lebenshilfe" in diesen Räumen zwei Gruppen mit insgesamt 23 Kindern. Die Nachfrage ist groß. Im Stadt- und Landkreis sind bisher 105 Elternpaare bekannt, die ein geistig behindertes Kind zu Hause haben. Nicht alle Kinder sind zur Fortbildung, so wie sie in den Vereinen der "Lebenshilfe" gepflegt wird, geeignet. In den Heimen der Lebenshilfe, die ausschließlich durch Privatinitiative entstanden sind, werden den Kindern die Grundbegriffe von Disziplin und Ordnung beigebracht. Zudem werden sie zu leichten manuellen Arbeiten angeleitet. Sie lernen, sich selbst zu helfen und brauchen keine Anstaltspflege.