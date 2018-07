Seit einigen Tagen macht Adalbert Löwe aus Böblmgen in Württemberg die Arbeit keinen Spaß mehr. Seit fünf Jahren gehört er zu den Mitarbeitern der IBM Deutschland. Seit fünf Jahren raucht er täglich acht bis zehn Zigaretten im Betrieb. Er glaubt, das verschaffe ihm an seinem Kontrollschaltbrett die Stimulans, die er für seine Arbeit und die notwendige Konzentration braucht.

Daher traf ihn auch das Gerücht hart, daß "die Raucherei" hier im Betrieb eingestellt werden soll, weil ja die Sache mit dem Zigarettentest nicht von der Hand zu weisen sei. Das Gerücht schlug auf den Magen. Seither ärgert er sich bei jeder Zigarette und fragt sich insgeheim, wie viele er sich wohl anstecken dürfe. Dem Chef begegnet er nur noch voller Mißtrauen.

Da zeigt sich ein Hoffnungsschimmer am Horizont: am 1. Februar hat die große Büromaschinenfabrik in Sindelfingen bei Stuttgart ein neues Informationssystem eingeführt "Das ist die Masche", ermuntert ihn ein Kollege, der bereits bei der Muttergesellschaft in den Staaten gearbeitet hat. Adalbert Löwe will sich der "Masche" bedienen. Denn jetzt sind seinem Wissensund Kntikerdrang keine Grenzen mehr gesetzt. Er kann, ja er soll alles fragen, was er wissen möchte, ohne fürchten zu müssen, da ß er sich damit lästig oder lacherlich macht. Ihn beschäftigt das angeblich geplante Rauchverbot. Die Firma wird ihm Auskunft geben.

Ist das ihre Pflicht? Tut sie das freiwillig? Wie steht es überhaupt mit der gegenseitigen Verständigung in den Betneben? In der Bundesrepublik gibt es seit 1951 ein Betriebsverfassungsgesetz, das sich auch mit Fragen der gegenseitigen Unterrichtung befaßt. Dort heißt es im Paragraphen 67: Der Studienkreis "Der neue Betrieb" hat schon 1957 eine Umfrage anstellen lassen. In dem Ergebnisbericht heißt es unter anderem: "Es fällt auf, daß von einigen Klein- und Mittelbetrieben die Errichtung eines Wirtschaftsausschusses als überflussig angesehen wird. Menschlicher Kontakt sei hier sowieso vorhanden An regelmäßigen Zusammenkünften des Wirtschaftsausschusses, wie das Gesetz es befiehlt, seien nur die Betriebe mit Erfolgsbeteiligung interessiert. Und im übrigen tritt dieser Ausschuß selbst dort, wo er praktiziert wird, höchst selten monatlich zusammen. Meist trifft man sich alle Vierteljahre, dreimal im Jahr oder "nach Bedarf".

"Der neue Betrieb" ist eine Organisation von Firmen aus dem rheinisch westfälischen Raum, die sich mit personal- und sozialpolitischen Betriebsuntersuchungen befaßt.

Dort, wo dem Betriebsverfassungsgesetz im wesentlichen entsprochen wurde, konnte überall "eine allgemein aufgeschlossene Haltung der Unternehmerschaft" festgestellt werden. Die effektiven Informationen aber, so wurde festgestellt, gelangten bis dato fast nur an die Sitzungsteilnehmer und deren nähere Umgebung. Überall dort, wo das Betriebsklima gut war, klappte es auch mit dem Wirtschaftsausschuß. Deshalb kam der Studienkreis zu dem Schluß, daß dieser Wirtschaftsausschuß koordiniert sein sollte mit der Werkzeitschrift (so vorhanden), mit den Anschlagen am Schwarzen Bret, mit den Betriebsversammlungen sowie mit internen Betriebsvorgangen.

Die "Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Partnerschaft" stellte erst 1963 an Hand von Tagungsberichten erneut fest, daß die genannten Erfahrungen nach wie vor gültig sind, und daß es um die Realisierung des Wirtschaftsausschusses noch immer schlecht bestellt ist.