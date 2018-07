Ein Hexenmeister vor Gericht – Das Geheimnis der Geheimnisse

Ravensburg

Die Anklageschrift liest sich fast wie ein Dokument aus der Zeit der Hexenprozesse. Der 51 Jahre alte Hermann Dreher wird darin unter anderem beschuldigt, das Vermögen anderer „durch Irrtumserregung mittels Vorspiegelung falscher und Unterdrückung wahrer Tatsachen“ geschädigt zu haben, indem er „etwa fünfzehnmal das landwirtschaftliche Anwesen des Beschuldigten Lorenz Rundel in Staig, Gemeinde Wolfegg, aufsuchte und dabei dem an mit dem Teufel in Verbindung stehende böse Hexen und Dämonen und deren Zauberkräfte glaubenden Hofeigentümer vormachte, er werde ihm durch die von ihm beherrschte Ausübung der sogenannten ‚Weißen Kunst‘, die sich auf alle Arten Krankheiten bei Menschen und Tieren, wie auch Fälle sonstigen Mißgeschicks erstrecke, die mit dem Teufel in Verbindung stehenden bösen Hexen und Dämonen aus seinem Anwesen austreiben und damit das Unglück vom Hofe bannen, und bei den verschiedenen Besuchen Menschen, Tiere und das tote Inventar mit sinnlosen Zauberformeln besprach, abergläubische Methoden anwandte und sinnlose Handlungen vornahm ...“ Die „Weiße Kunst“ wurde immerhin ausgeübt im Zeitalter des Grünen Plans, von Juni 1959 bis zum Herbst 1961, und die Anklageschrift, deren Hauptteil aus einem einzigen Satz von etwa fünfzig Zeilen besteht, wurde kürzlich im Saal des Ravensburger Amtsgerichts verlesen.

Die Zauberformel blieb unbekannt

Der Richter konnte sich denn die Bemerkung nicht versagen: „Wir leben doch im zwanzigsten Jahrhundert... Wir schicken Raketen zum Mond ... Und Sie ... Haben Sie denn im Ernst daran geglaubt?“ „Nicht so richtig“, erwiderte zwar der 36 Jahre alte Landwirt Lorenz Rundel, auf dessen Hof gezaubert worden war; aber die wenigsten im Saal, den die Polizei wegen hoffnungsloser Uberfüllung durch die an Hexerei interessierten Kreise zunächst einmal hatte räumen müssen, einschließlich des Verteidigers glaubten ihm das. Schließlich hatte Rundel selbst den Hexenmeister Dreher durch Vermittlung seines Schwagers auf den Hof bestellt und ihn für seine Bemühungen um Mensch und Vieh mit etwa 300 Mark honoriert.

Auf Rundeis Hof war Unerfreuliches geschehen: vier Kälber waren hintereinander eingegangen, und die Kühe gaben zu wenig Milch. Der Richter hatte dazu eine für Geisterseher wenig einleuchtende Erklärung: das Vieh sei schlecht gepflegt worden; der Bauer Lorenz sei wohl mehr im Wirtshaus als im Stall gewesen? „Des koa scho sei“ (das kann schon sein), murmelte der Bauer, der inzwischen seinen Hof an seine Schwester verpachtet hat. Lorenz Rundel jedenfalls hatte sich lieber an einen ersten Spezialisten gewandt und wurde für sein Geld auch nicht enttäuscht.

Kenner wissen, wie man mit dem Hexenpack umgeht: Man nehme einen Topf Milch, abgekochte natürlich, lege ein Messer hinein – seine Länge war aus dem Exemplar auf dem Richtertisch ersichtlich –, rühre gut um – mit einem Zauberstab, wie sich versteht –, und schütte einen Teil der Milch ins Feuer – hei, wie das die Hexen versengt! Schwere Verbrennungen, wenn nicht gar der Tod sind ihnen gewiß. Den Rest der Milch schütte man nach dem Gebetsläuten in den Abort, woselbst – Dämonen-Dreher verriet es – die Worte zu sprechen sind: „Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.“