Intelligente Arbeiter oder studierte Ignoranten? – Lehrlinge und Bildung Von Heinrich Kupffer

Unsere Industrie hat einen Überfluß an Kapital, aber es fehlt ihr an Menschen. Vor allem mangelt es ihr an Lehrlingen, die später die breite Grundlage an qualifizierten Arbeitern bilden sollen, ohne die nichts produziert werden kann. Dieser Engpaß in der Welt der Arbeit ist heute – so merkwürdig es klingt – zum Teil ein Bildungsproblem. Wir fördern guten Glaubens jede „Begabung“, aber wir tun es dilettantisch, ohne die Folgen dieser Entwicklung genügend durchdacht zu haben.

Gelegentlich nimmt man das Schulsystem der USA als Vorbild. Aber abgesehen davon, daß sich die Amerikaner seit einigen Jahren für deutsche Lehrlingsausbildung interessieren, ist ein solcher Vergleich schwierig, denn in Amerika stehen Bildung und Arbeit in einem anderen Verhältnis zueinander als bei uns. In der amerikanischen Gewerkschaftsbewegung ging es schon im frühen 19. Jahrhundert um Bildungsfragen. Der Arbeiter wollte gleichberechtigtes Glied der republikanischen Gesellschaft sein, und er erkannte bald, daß schon ein vernünftiger Gebrauch seines Wahlrechts ohne ein Minimum an Bildung gar nicht möglich war. Das war nicht ein Kampf gegen die Gebildeten: Weder war der Boß „gebildeter“ als seine Arbeiter noch bedeutete höhere Bildung automatisch den sozialen Aufstieg – aber man war sich einig, daß gleiche Bildungschancen ein konstitutives Merkmal demokratischen Lebens sind. Je höher in der neueren Zeit der Lebensstandard des amerikanischen Facharbeiters stieg, desto geringer wurde der Anreiz, die vorhandenen Bildungschancen voll auszuschöpfen. Sich einer intensiven Bildung zu unterziehen, ist nicht mit einem direkten Prestigevorteil verbunden.

Der mißverstandene Aufstieg

In Deutschland hat Bildung eine ganz andere Funktion. Der Besuch einer höheren Schule wird mit dem staatlichen Siegel der Prüfung bescheinigt, und dies erlaubt dann den Eintritt in den nächst höheren sozialen Stand. Begabtenförderung wird daher bei uns weniger als eine demokratische Notwendigkeit erkannt, sondern eher als eine Einladung zu sozialem Aufstieg mißverstanden. Die unerquicklichsten Folgen hat dies bei jenen, die es nach Alter und fehlendem Überblick nicht besser wissen können: Bei den gewerblichen Lehrlingen.

Der Junge, der die Schule verläßt, fragt nicht, zu welchem Beruf er sich eigne. Diese Frage könnte ihm auch niemand beantworten, denn sein Lehrer auf der Schule kannte zwar seine Fähigkeit zu lernen, überblickte aber nicht die Anforderungen, die die verschiedenen Berufe stellen. Arbeitsamt und öffentliche Berufsberatung orientieren sich primär nach der Marktlage, und die Eltern beurteilen die Zukunft ihres Kindes aus der Perspektive ihrer eigenen Lehrzeit. Das heißt: Achtzig Prozent unserer Kinder finden keine Institution, die sie erzieherisch auf ihr Berufsleben vorbereitet. So läßt sich der Vierzehnjährige vom Vater, Onkel oder Freund einen Berufswunsch aufschwatzen, den er gar nicht empfindet..Worauf seine Eltern Wert legen, ist vor allem eine wohltönende Bezeichnung. Dreher, Former, Schweißer, Wagrechtbohrer, Blechschlösser, Werkzeugmacher oder Kesselbauer klingen schlecht. Am liebsten, soll es der Meß- und Regelmechaniker sein, mindestens aber der Starkstromelektriker oder der Fernmelder. Mit diesem vagen, vom Geltungsbedürfnis der Erwachsenen aufgeladenen „Wunsch“ meldet sich der Junge in der Personalabteilung eines Großbetriebes.

Dort prüft man ihn, stellt mit einem flüchtigen Blick auf das frisierte Abgangszeugnis der Schule mangelnde Eignung fest und bietet ihm einen volkstümlicheren Beruf an, zum Beispiel Modellschreiner, Kupferschmied oder Rohrschlosser. Im günstigsten Falle akzeptieren Eltern und Junge dieses Angebot, nicht ohne zu fragen, ob der neue Beruf auch keine weiteren „Chancen verbaue“. Das Berufsziel ändert sich oft binnen zehn Minuten, und in manchen Firmen besteht der Nachwuchs für ganze Berufsgruppen aus solchen Umgelenkten. Im ungünstigeren Falle bleiben die Eltern „hart“ und versuchen, ihren Sohn bei einem Handwerks- oder Kleinbetrieb unterzubringen. Weil man dort seit Jahren an die Gegenauslese gewöhnt ist, nimmt man den Jungen gern. Er besteht sogar schließlich die Prüfung und erscheint als fertiger Facharbeiter in demselben Großbetrieb, der ihn seinerzeit abgelehnt hatte. Da in der Zwischenzeit das Niveau überall gesunken ist, fällt er dort überhaupt nicht mehr auf.