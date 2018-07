Von Willi Bongard

Sie schneiden da eine sehr heikle Frage an, und ich möchte Sie herzlich bitten, mich nicht zu zitieren.“ Der Geschäftsführer einer der großen deutschen Werbeagenturen macht kein Hehl daraus, daß er die Überschwemmung des Marktes mit „neuen“ Produkten und den Mißbrauch, der in der Werbung mit dem Wörtchen „neu“ getrieben wird, für ein Unglück hält. „Aber Sie werden verstehen, daß wir das Lied derjenigen singen, deren Brot wir essen ...“

Der Inhaber einer Drogengroßhandlung ist nicht minder ängstlich, obwohl seine Position gegenüber der Industrie wesentlich stärker ist; aber dann macht er seinem Herzen doch Luft: „Sehen Sie, wir haben an die 12 000 Artikel auf Lager – dazu kommen wöchentlich rund 30. Davon sind etwa zehn sogenannte Neuheiten, die Hälfte davon Kopien, also Produkte, die man der Konkurrenz nachmacht.“ Im übrigen verweist er auf den Verband, der sich darum kümmern sollte. „Im Grunde ist alles Hose wie Jacke.“ Was die Industrie in den Trichter schütte, sei alles gleich, nur die Verpackung sei anders. Als „Trost“ bezeichnet er die hohen Einführungsrabatte, die ihm für neue Produkte gewährt werden.

Der Lebensmitteleinzelhändler an der Ecke zeigt die geringste Scheu und nimmt kein Blatt vor den Mund. „Wenn Sie mich fragen, so kann ich nur sagen, wo soll das noch hinführen? Ich weiß einfach nicht mehr, wohin mit dem Zeug.“ Die Vertreter und Reisenden rennen ihm, wie er sich auszudrücken beliebt, die Bude ein. „Aber wo ich die Regale und die Ladenfläche hernehmen soll, danach fragt keiner. Wenn es nach der Industrie ginge, würde ich 120 Käsesorten, 217 Zigarettenmarken und 187 Waschmittel führen.“

Das „Institut für Selbstbedienung“ antwortet lakonisch mit einem Fernschreiben

„Sortimentserweiterung im Lebensmittelhandel:

1958: 1086 Artikel