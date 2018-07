In einem kürzlich aufgefundenen Aufsatz über Chardin schreibt Marcel Proust: „Von Chardin haben wir gelernt, daß eine Birne so lebendig ist wie eine Frau, daß ein gewöhnlicher Tonkrug so schön ist wie ein Edelstein. Der Maler hat die göttliche Gleichheit aller Dinge proklamiert – vor dem Geist, der sie betrachtet, vor dem Licht, das sie verschönt.“ Die Brüder Goncourt haben um 1860 den völlig vergessenen Maler wiederentdeckt. „Das Stilleben: das ist tatsächlich die Spezialität von Chardins Genie. Er hat dieses zweitrangige Genre in die höchsten und herrlichsten Sphären der Kunst erhoben.“ Auch schon Chardins erster, zeitgenössischer Bewunderer war ein Pariser Literat: Diderot. Und es ist seltsam, daß gerade Literaten zu einem Maler und einer Malerei hinneigen, die beide, Maler-und Werk, allem Literarischen, Intellektuellen, allem Spekulativen oder Poetischen gegenüber sich nicht nur konträr, sondern gänzlich indifferent verhalten. Vergeblich wird man in seinen Stilleben nach magischen Dingerfahrungen suchen. Ebenso abwegig ist es, in seinen Figurenbildern die Vorliebe für das schlicht bürgerliche Milieu der Küche und Wohnstube, diese Abfolge von arbeitenden Hausfrauen und Hausmägden, Botenfrauen, Gouvernanten und lesenden, spielenden Kindern als ein Plädoyer für den Dritten Stand zu deuten und Chardin als Überwinder des Rokoko und Vorbereiter der Großen Revolution zu interpretieren.

Mit einer faszinierenden Nüchternheit geht der Verfasser der neuesten Chardin-Monographie, Georges Wildenstein, mit solchen und ähnlichen Vorurteilen (wie der Legende vom verkannten Genie, dem vom Schicksal Verfolgten) ins Gericht. Der Pariser Kunsthistoriker hat schon 1933 seine ersten Studien über Chardin veröffentlicht und seitdem sämtliche verfügbaren Quellen, Notariatsakten, die Sitzungsberichte der Pariser Akademie, in die Chardin 1729 aufgenommen wurde, sämtliche Verkaufskataloge und Zeitungskritiken über die Ausstellungen der Salons durchgeackert. Das Werk ist 1963, unmittelbar vor Wildensteins Tod, erschienen (Manesse Verlag, Zürich; 245 S. mit Farbtafeln und 177 Schwarzweißabbildungen, 88,– DM) – die beste, umfangreichste und zuverlässigste Publikation, die über Chardin existiert.

Die Frage, warum Chardin sich für das Stilleben entschieden habe, wird realistisch und überzeugend beantwortet. Der Arbeitersohn konnte sich die langwierige Ausbildung zum Historienmaler nicht leisten. Weil er nur die Technik der Farben und der Pinsel gelernt hat, unterwirft er sich der Technik, dem Material, dem Handwerk und will nichts weiter erreichen, als daß seine Malerei alles ausdrückt, was er um sich sieht – „das Spiel von Material und Licht und die Sensation, die sonst nur die Berührung vermitteln kann“. Das Buch enthält den definitiven Oeuvre-Katalog mit 406 Werken, die vielfach neu datiert sind. Die Farbtafeln treffen die sehr zurückhaltende, unauffällige Tönigkeit der Originale, In den Bildern, im Text, im Satzspiegel, in dem festen grünen Leineneinband spürt man die Qualitäten, die einem Werk über Chardin zukommen: Gediegenheit und Solidität.

Gottfried Sello