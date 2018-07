Während Großvater noch der Meinung war, Morgenstunde habe Gold im Munde, und Großmutter der Ansicht, nur der frühe Vogel fräße den Wurm, meint die Gewerkschaft jetzt, in der frühen Morgenstunde sei der Wurm drin. Es wurmt die Gewerkschaft „Nahrung-Genuß-Gaststätten“, daß die Bäcker so früh aus den Federn müssen.

„Die Arbeitnehmer in diesem Wirtschaftszweig müssen vor weiteren sozialen und gesundheitlichen Nachteilen bewahrt werden“, heißt die Forderung der Gewerkschaft. Erst um sechs nicht schon um vier Uhr soll künftig das Nacht-Backverbot zu Ende sein. Es wird beredt Klage geführt, daß 250 000 Bäckergehilfen nichts vom Fernsehen hätten und kein Theater besuchen könnten, weil sie ja abends schon so früh in die Heia müßten. In der Tat: Wer morgens um vier Uhr die Teigkullerchen aufs Backblech schmettern will, bedarf des gesundheitsfördernden Schlafs vor Mitternacht.

Als einfältiger Mensch könnte man vielleicht zu folgender Vermutung neigen: Wer morgens nur schwer aus den Federn kommt, hat sich schwerlich für den Bäckerberuf entschieden; schließlich verdingt sich ein Frühaufsteher ja auch kaum für den Nachtwächterberuf. Nach Auffassung der Gewerkschaft aber soll das demokratische Gleichheitsprinzip Gleichheit nicht nur gewähren, sondern es verlangt geradezu kategorisch: „Gleiches Fernsehrecht für alle“. Nun bleibt nur noch abzuwarten, wann sich die Gewerkschaften der Polizei, die Post und die Verkehrsbetriebe ebenfalls dieser Auffassung anschließen werden.

Wo aber bleiben unsere frischen Semmeln, fragen in banger Vorahnung die Verbraucher. Keine Angst, versichert die Gewerkschaft, es gibt ja Kühltruhen. In diesen Truhen könne der abends vorbereitete Teig bis zum nächsten Morgen aufgewahrt werden. Ob sich nun die Anschaffung von Kühltruhen nicht auf den Brötchenpreis auswirkt? Fragen über Fragen.

Eins aber scheint sicher, dem Theaterbesuch der Bäcker steht nichts mehr im Wege. Sie können das Shakespeare-Jahr frohen Herzens genießen. Und sie dürfen zustimmend mit dem Kopfe nicken, wenn Julia nächstens klagt: „Willst du schon gehn? Der Tag ist ja noch fern. Es war die Nachtigall, und nicht die Lerche, die eben jetzt dein banges Ohr durchdrang.“ G. R.