Soweit man sich da auf die Schlagerparaden der letzten Monate verlassen kann, besteht ein gesteigerter Bedarf an Cowboys auf dem westdeutschen Heiratsmarkt. Auch das zahlenmäßig beschränkte Angebot zeitweilig für NATO-Dienste zweckentfremdeter Kuhhirten aus Übersee hat hier keine Befriedigung gebracht. Gitte selbst, bekannte Schlagersängerin, konnte anscheinend, trotz ihres in Massenauflage verbreiteten Wunsches, bis heute den Richtigen nicht finden und sucht weiter über Ätherwellen, und auch Marika Kilius sucht per Stimme ’nen Cowboy, obwohl sie eigentlich ihren Bäumler haben sollte.

Dagegen wird die von diesem allgemeinen Sehnen nicht unwesentlich geförderte Nachfrage nach Cowboyverkleidung durch eine zunehmende Zahl meist in Behelfsbauten angesiedelter Direktimporteure in allen Preislagen befriedigt. Die Arbeitskleidung der Texaner ist aus unserem Stadt- und Landstraßenbild nicht mehr wegzudenken, nicht nur im Fasching. Daß freilich derart ausgestattete Freizeit-Cowboys das Verlangen von Gitte und ihren Anhängerinnen nach einem Mann erfüllen könnten, wird nur der zu hoffen wagen, für den ein Held an den Orden und ein Künstler am Bart erkennbar ist. Zentralgeheizte Büros und ölige Werkhallen sind nicht der Boden, dem jener begehrenswerte Typ des wetterfesten Enddreißigers entsprießt, von dem der Cowboy nur sozusagen das amerikanische Exportmodell darstellt.

Film und Reklame stellen im übrigen noch eine Reihe anderer „harter Männer“ zur Auswahl: Flugkapitäne, Rourkela-Ingenieure oder einfach, body-gebildete Sportwagenfahrer. Die mit diesen Mustermännern offensichtlich erzielten Erfolge beweisen, ähnlich wie Gittes Plattenbestseller, daß hier eine Bohrung zu den offenen oder geheimen Wünschen der Zeitgenossen beiderlei Geschlechts fündig geworden ist.

Nun ist spätestens seit Margaret Meads Untersuchungen über die Geschlechtsklischees die Erkenntnis nichts Neues mehr, daß sich jedes einigermaßen ausgebildete Sozialgefüge mehr oder weniger fest umrissene Idealtypen des Männlichen (wie natürlich auch des Weiblichen) schafft, die für die Mehrheit ihrer Angehörigen als die einzige Möglichkeit schlechthin gelten. An den hier geschilderten Modetypen fällt jedoch auf, daß sie in keinem Fall dem Alltag eines gesellschaftlich bedeutsamen Standes, auch nicht, wie einst etwa die Ritter, einer sozialen Führungsschicht entstammen. Wie aus Erfolgslehrbüchern und Biographien großer Konzernherren eindeutig hervorgeht, sind Verkaufsgeschick, Kontaktfähigkeit, kühle Berechnung und technische Begabung auf dem „Weg nach oben“ heute wesentlich förderlicher als Muskelpakete. Die öffentliche Meinung dagegen hat sich freilich von der archaischen Gewohnheit noch immer nicht befreien können, im Mann den starkarmigen Beschützer und Ernähier statt den Erwerber von Bankkonten, Lebensversicherungen und Pensionsansprüchen zu sehen.

Aber vielleicht ist es gerade die Überflüssigkeit des Luxusgeschöpfes, die den Typ so erstrebenswert macht. Wer aus dem Heer der „Alltagsmänner“ könnte, selbst wenn er wollte, alles hinwerfen, um dem Wunschbild zuliebe als Rennfahrer oder Großwildjäger Männlichkeit zu züchten? Die windgebräunte Athletengestalt eines Playboys von internationaler Klasse hat mindestens so viel gekostet wie seine verschiedenen Sportwagen, und um sich einen Cowboy (in Mitteleuropa: Skilehrer) als „Mann“ leisten zu kennen – ohne Abstriche am Lebensstandard vorzunehmen –, muß eine Frau ebenfalls in den oberen Steuerprogressionen verdienen.

Wer, wie viele, nicht dazu kommt, die bevorzugte Art von Männlichkeit im Original zu erwerben, bleibt dennoch nicht ungetröstet. Eine weitverzweigte Industrie bemüht sich, verkümmerte Männer mit allerlei Ersatzmännlichkeit zu versorgen. Selbst überflüssiger Kraftaufwand, etwa mit Hanteln oder Expander, ist da nicht mehr vonnöten. Es genügt bei der Lieblingsbeschäftigung Konsum durch entsprechende Auswahl zu beweisen, was für ein Kerl man doch eigentlich sei. Der Handel bietet Männlichkeit für jeden Geldbeutel und Geschmack: Vom Pelzjägerdrink und Jetpilotenrauch zu den aufwendigeren Attributen von Sportwagen und Motorjachten. Auf Komfort im häuslichen Kreis braucht deswegen nicht zugunsten einer spartanischen Genügsamkeit verzichtet zu werden. Leder und dunkles Holz tun es hier, und wer sich keine Safari in Südafrika leisten kann, stellt Hemingway ins roh gehaltene Regal.

Dennoch: schlechte Zeiten für selbsternannte Cowboybräute, in die erträumten Männerarme zu kommen. Lassen wir sie träumen, sie bleiben dadurch vielleicht aber vor der schnöden Ernüchterung bewahrt, den Rest ihres Lebens mit einem hauptberuflichen Mann verbringen zu müssen. Da hätten dann nicht nur gebräunte Haut und gut gepackte Muskelpakete zum Alltag gehört, sondern auch all das, was die Haut braun und den Muskelpaketen den Inhalt erhält: stumpfsinniges Training oder schlechtbezahlte Handarbeit im Freien. Auch harte Männer fallen nicht vom Himmel. Ferner: rauhe Sitten und eine rauhe Schale, die durchaus keine Gewähr für einen weichen Kern bietet. Wie gut gedrillte Truppen verlangen auch durchtrainierte Glieder nach Einsatz – und nicht immer genügt ein harmloser Rasensport als Ersatztummelplatz.

Also doch lieber einen Salon-Cowboy als Mann? Auch der Gitte kommt es übrigens ja gar nicht auf das Schießen an ... Olaf Graehl