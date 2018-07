Sir Alecs Reise nach Nigerien erinnert an jene britischen Plakate während des Krieges, die zum Zwecke der Entlastung der Eisenbahnen an jeden die strenge Frage richteten: „Is your journey really necessary?“ (Ist Ihre Reise wirklich notwendig?) Niemand hat diese Frage in bezug auf Sir Alecs Reise befriedigend beantworten können, am allerwenigsten Beobachter in Lagos selbst.