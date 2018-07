Die bundeseigene Howaldtswerke Hamburg AG wird auch für ihr Geschäftsjahr 1962/63 (30. August) wieder keine Dividende ausschütten. In ihrem Geschäftsbericht bringt sie zum Ausdruck, daß sie als nicht konzerngebundene Gesellschaft ihre Entscheidung nur auf das Ergebnis des Jahres, auf die Beurteilung der derzeitigen Lage und auf die Chancen und Risiken des Werftgeschäfts in der Zukunft stützen konnte. An anderer Stelle im Geschäftsbericht heißt es, daß angesichts der schwierigen Lage, die für alle Seeschiffwerften zutrifft, eine Geschäftspolitik betrieben werden muß, die es erlaubt, auch in einer krisenhaften Zeit zu investieren und die Substanz zu erhalten. „Eine solche Geschäftspolitik verbietet die Ausschüttung einer Dividende.“

Diese letzte Feststellung mag für Howaldt-Hamburg zutreffen, denn der Alleinaktionär Bund wird nur in äußersten Notfällen bereit sein, aus Steuermitteln seiner Gesellschaft neues Geld zu geben. Die anderen Werften sind, wenn sie ihre Aktionäre nur einigermaßen pfleglich behandeln, besser dran. Es ist deshalb auch keineswegs gesagt, daß künftig überall die Werften ihre Dividenden ausfallen lassen. Es gibt Werften, die in den zurückliegenden Boom-Jahren ansehnliche Polster angesammelt haben, auf die sie jetzt auch für Dividendenzahlungen zurückgreifen können. Und das wird auch zum Teil der Fall sein.

Eines ist natürlich sicher: Die gegenwärtige Lage im deutschen Schiffbau macht eine Verzinsung der Eigenkapitalien aus dem laufenden Geschäft problematisch. Und in den nächsten Jahren wird es nicht anders werden. Der Auftragsmangel ist zwar dank der in den letzten Monaten eingegangenen Neubauaufträge behoben (Howaldt-Hamburg ist bis Ende 1965 vollbeschäftigt), aber an der Tatsache, daß jeder Neubauauftrag noch zu nichtkostendeckenden Preisen abgeschlossen werden mußte, ist nicht zu rütteln. Wenn sich diese Misere in den bisherigen Bilanzen noch nicht deutlich auswirkte, lag dies daran, daß gegenwärtig immer noch Aufträge aus „guten Jahren“ zur Ablieferung kommen. Gemischt mit den defizitären Neubauten, ergibt sich immer noch ein einigermaßen erträgliches Bild. Aber von Jahr zu Jahr tritt eine Verschlechterung ein, weil die „guten Aufträge“ aus den Büchern verschwinden. Die unbefriedigende Lage im Schiffbau wird sich in den Bilanzen also erst in zwei bis drei Jahren richtig niederschlagen.

Der Vorstandsvorsitzende von Howaldt-Hamburg, Theodor Schecker, sieht keinen anderen Ausweg aus der Krise als die Gleichstellung der deutschen Werften im internationalen Wettbewerb durch eine Angleichung in der Subventionspolitik. Da Italien und Frankreich es ab lehnen, ihre Werftsubventionen abzubauen, würde dies eine verstärkte Hilfe des Bundes und der Länder für die Werften bedeuten. Nach den bisherigen Erfahrungen ist es aber sehr schwer, sie zu bekommen, solange Dividenden gezahlt oder Gewinne in den Bilanzen ausgewiesen werden. Nicht zuletzt aus optischen Gründen hat der Howaldt-Vorstand auf beides verzichtet. Schecker gab aber freimütig zu, daß das Betriebsergebnis durchaus eine Verzinsung des relativ geringen Grundkapitals von 12,5 Millionen DM erlaubt hätte. Aber wie gesagt – den Werften geht es auch nicht um die zurückliegende Zeit oder um die Gegenwart, sondern um die schweren Jahre, die jetzt kommen werden.

Howaldt-Hamburg hat vorgesorgt. Bisher haben die Überschüsse ausgereicht, um Rückstellungen in einer Höhe zu bilden, die allen aus den Neubauaufträgen zu erwartenden Verlusten Rechnung trägt. Das Reparatur- und das sonstige Geschäft bringen eine gewisse Entlastung, denn immerhin entfallen nur noch 50 Prozent der geleisteten Produktivstunden auf die Neubautätigkeit. K. W.