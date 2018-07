Würde man die beiden „gemischten“ bayerischen Regionalbanken fusionieren – eine solche Absicht bestand tatsächlich einmal während des Dritten Reiches – repräsentierten sie eine beachtliche Großbank mit mehr als elf Milliarden Mark Bilanzsumme und rund 430 Zweigstellen. Aber auch als selbständige Institute können sich die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank, München, die nach den Großbanken an vierter Stelle unter den privaten Kreditinstituten rangiert, und die Bayerische Vereinsbank, München, durchaus sehen lassen. Das Geschäftsjahr 1963 bescherte beiden Banken ein weiteres erfreuliches, wenn auch unterschiedliches Wachstum und nicht minder erfreuliche Erträge, die weniger in der Ausschüttung und in der Dotierung der offenen Rücklagen als vielmehr in der Stärkung der stillen Reserven zum Ausdruck kommen.

Für die Aktionäre beider Banken gibt es also keine Überraschung. Die Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank zahlt wieder 16 Prozent Dividende und 2 Prozent Bonus auf 100 Millionen Aktienkapital, die Bayerische Vereinsbank schüttet unverändert 16 Prozent auf 80 Millionen aus. In der Dotierung von Rücklagen und Pensionsrückstellungen ging die größere Bank mit insgesamt 13,6 (i. V. 10,4) Millionen etwas forscher ins Zeug als die BV, bei der diese Zuweisungen 7,9 (7,2) betrugen. Betrachtet man aber den Posten „Steuern und Umlagen“, so zeigt sich, bei der Bayern-Hyp. ein Rückgang um fast 14 Prozent auf 25,2 Millionen, während die BV eine Zunahme um ein gutes Sechstel auf 18,1 Millionen verzeichnet. Die Bayern-Hyp. begründet die Verringerung damit, daß sie im Vorjahr zuviel Steuern gezahlt habe. Das erklärt die Differenz zwischen beiden Steuerausweisen aber nur zum Teil. Entscheidend war die sprunghafte Geschäftsausweitung bei der BV um 666 (400) auf 4540 Millionen, was einer Rate von 17,2 (11,5) Prozent entspricht. Dieser größte Volumenzuwachs seit Bestehen der Bank war fast so groß wie die Bilanzsumme im Jahr 1952! Die Bayern-Hyp. erreichte mit einer Steigerung um 652 (401) auf 6727 Millionen fast den gleichen absoluten Zuwachs; relativ konnte sie das Vorjahrestempo mit 10,7 (11,5) Prozent fast halten. Hier rückte nach den Worten der Verwaltung also die Konsolidierung mehr in den Vordergrund.

Da beide Banken ihr Eigenkapital verhältnismäßig bescheiden verstärkt haben, ist dessen Anteil an der Bilanzsumme bei der Bayern-Hyp. auf 4,0 Prozent und bei der BV auf 4,3 Prozent zurückgegangen. Hoffnungen auf eine Kapitalerhöhung müssen aber die Aktionäre beider Institute zunächst begraben, denn die Verwaltungen erklären übereinstimmend: der Richtsatz von 5 Prozent Eigenkapitalanteil gilt nur für reine Kreditbanken; bei reinen Hypothekenbanken liegt dieser Satz bei 3,5 Prozent; folglich kann sich der Anteil bei gemischten Banken zwischen diesen beiden Punkten bewegen. Sie erhärten diese These durch den Hinweis auf noch ausreichenden Spielraum für Kredite und Emissionen. Die Bayern-Hyp. machte noch eine weitere Rechnung auf: Eliminiert man aus ihrer Bilanz das Hypothekengeschäft, so bleibt für die Bankabteilung allein ein Satz von 5,5 Prozent Eigenkapitalanteil. Der wichtigste Grund aber wurde mit den künftigen Risiken und Belastungen angegeben, die durch die stillen Reserven abgedeckt werden sollen.

Die Börse bewertet beide Banken nahezu gleich hoch. Bei einem Kurs von 628 ergibt sich für die Bayern-Hyp. ein Kurswert von 230 (i. V. 190) Prozent des Eigenkapitals von 272 Millionen. Die BV wird mit 610 bewertet, was einem Kurswert von 250 (200) Prozent des Eigenkapitals von 195 Millionen entspricht. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß bei der Bayern-Hyp. die offenen Rücklagen 172 Prozent des Grundkapitals betragen, während die BV sie mit 144 Prozent dotiert hat.

Bei der Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank erzielte die Hypothekenabteilung die größte Umsatzmehrung seit der Geldreform. Das Rekordergebnis des Vorjahres von 385 Millionen abgesetzten Schuldverschreibungen einschließlich Globaldarlehen und treuhänderisch verwalteter Mittel wurde nochmals übertroffen mit 452 Millionen Gesamtzugang. 55 (44) Prozent des Erstabsatzes gingen an private Sparer; für Pfandbriefe allein errechnet sich ein Anteil von 74 (50) Prozent. Am Aktivgeschäft war die Zahl der Darlehnsgesuche wesentlich größer als 1962. Es wurden 480 (311) Millionen Hypotheken, Kommunaldarlehen und sonstige Kredite ausgezahlt.

Bei der Bankabteilung der Bayern-Hyp. gab es im Berichtsjahr den höchsten Zufluß an Spareinlagen seit der Geldreform; sie nahmen um 209 auf 1468 Millionen zu. Die gesamten Einlagen erhöhten sich um knapp 9 Prozent auf 3248 Millionen. Die gesamten Ausleihungen betrugen 2709. Ihr Zuwachs hat sich verlangsamt. Dabei bleiben Debitoren fast unverändert, während langfristige Ausleihungen um 13 Prozent zunahmen. Im Wertpapiergeschäft erhöhten sich Umsätze und Erträge. Auch das Kontokorrentgeschäft und das Konsortialgeschäft brachten gute Ergebnisse. Die Bank beschäftigt in 304 Niederlassungen und 14 Hypotheken-Zweigbüros 6862 (6764) Mitarbeiter. Trotz der Steigerung der Personalkosten um über 8 Prozent konnte die Zahl der Beschäftigten je 1 Million Bilanzsumme auf 1,02 (1,11) ermäßigt werden.

Bei der Bayerischen Vereinsbank entfallen von der Volumenerhöhung 337 (124) Millionen auf die Zunahme der Einlagen und der aufgenommenen Darlehen der Bank-Abteilung und 319 (248) Millionen auf das Passivgeschäft der Hypotheken-Abteilung. Infolge der günstigen Erträge wurde die Anwendung des neuen Paragraph 25 Hypothekenbankgesetz bereits in das Berichtsjahr vorverlegt, wodurch der Hypotheken-Abteilung ein Ertrag von 2,5 Millionen vorläufig vorenthalten wird. Die Einlagen der Bankabteilung wuchsen um 17,7 Prozent auf 2069 Millionen; davon nahmen Spareinlagen um 15,8 Prozent auf 671 Millionen zu. Debitoren wuchsen um 17,9 (12,1) Prozent auf 936 Millionen. Langfristige Ausleihungen sind mit 217 Millionen kaum verändert. Die liquiden Anlagen wurden beachtlich angereichert.

Bei der Hypotheken-Abteilung der BV wurden 336 (274) Millionen Schuldverschreibungen abgesetzt; der Anteil der Pfandbriefe ging auf 72 (90) Prozent zugunsten der Kommunalobligationen zurück. Der gesamte Schuldverschreibungsumlauf betrug zum Jahresende 1876 (1533). Neu ausgeliehen wurden 396 (321). In ihren 122 Niederlassungen und sechs Hypothekenzweigbüros beschäftigt die Bank fast unverändert 3520 Personen. B. N.