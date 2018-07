Von Werner Ross

Italo Calvino, vierzig Jahre alt, ist das, was man einen begabten Nachwuchsautor nennt. Er verdiente sich die Sporen in der Widerstandsbewegung, wurde von Pavese gesalbt, ließ sich aber nicht auf Neoverismo und Sczialkritik ein, sondern phantasierte und fabulierte wie nur je ein romantischer Taugenichts. Allerdings hatte und hat seine Fabulierlust Methode und System: Es fing mit dem „Kletter-Baron“ an, der in einem großen verwilderten Park auf Baumkronen-Ebene lebte, sozusagen auf einer anderen Erdhälfte, setzte sich dann mit dem „halbierten Visconte“ fort und endet nun konsequent mit

Dieser Ritter kann es sich leisten, nicht zu existieren, weil er in einer Rüstung steckt, genauer gesagt: weil seine Nichtexistenz in einer Rüstung Platz hat. Er heißt Agilulf Emo Bertrandino derer von Guildiverne und der anderen von Korbentraz und Sura, Ritter von Selimpia Citerior und Fez und dient im Christenheer unter Karl dem Großen. Im Gegensatz zu den anderen eher wüsten und liederlichen Haudegen ist er von peinlicher, sozusagen metallischer Präzision, ein Roboter-Paladin, der sich an seinen Ordnungsaufgaben aufrecht hält und bei Schwächeanwandlungen infolge mangelnder Existenz Tannenzapfen in Dreiecke und Quadrate ordnet, um schließlich hartnäckig die Zapfen der Kathetenquadrate zusammenzuzählen und mit denen des Hypothenusenquadrats zu vergleichen. Bei Mahlzeiten transportiert er die Speisen sauber von einem Tellerchen aufs andere, während er eine Liebesnacht zu lehrhaften Erörterungen über die Kunst des Bettenmachens mit praktischen diesbezüglichen Übungen benutzt.

Zur Schattenexistenz dieser Agilulf-Rüstung gehört als Widerpart ein klobiges Bauernwesen namens Gurdulü, das vor lauter Über-Existenz fortwährend in Gefahr ist, auszulaufen und sich mit den Dingen zu identifizieren. Helden und edle Damen, die Gralsritter und der Mohrenkönig bilden die Statisterie. Die Preisfrage lautet: Wieviel Spaß kann man aus dem Einfall von dem Ritter, der nur aus Rüstung besteht, herausschlagen? Wieviel junge Einfälle sprossen ringsum? Nun, es langt für etwa zwei Drittel des Buches, da hüpft man vergnügt von Seite zu Seite wie seinerzeit der Kletter-Baron von Ast zu Ast. Man ergötzt sich an den Reiterschlacht und ihren grotesken Details, sieht mit Vergnügen zu, wie eigens dazu bestellte Dolmetscher von Kämpferpaar zu Kämpferpaar eilen, um die Schimpfworte im Flug zu übersetzen, welche die Helden sich an die behelmten Köpfe werfen. Gegen Schluß jedoch ermattet der Autor mit dem Leser; die wilden Verwicklungen überstürzen sich, und nur noch das Bild des Helden, der ertrinkt, aber auf dem Meeresboden dank fehlender Atmungsorgane weitermarschiert, bis er Land erreicht, vermag noch ein Lächeln abzunötigen.

Lohnt der Spaß die übrigens vortreffliche Übersetzung? Statt aller Antwort schaue man sich den Ritter zu Pferde an, den Picasso für die Umschlagseite beigesteuert hat. Kindlich-verspielt, Pferdebeinchen, Helmbusch-Blumentopf, Pünktchen-Pünktchen-Strich, witzig hingekritzelt, ein Spaß, den man mißverstehen würde, wenn man ihn zu hoher Kunst erhöbe, und dem man Unrecht täte, wenn man ihn aus dem Reich der Kunst verwiese. Scherzo ist eine Musikform – warum nicht auch eine der Dichtung und der Malerei?

Als Italo Calvino dieses Scherzo schrieb, hatte er ein klassisches Modell vor Augen: den Rasenden Roland des Ariost. Der war schon übermütig genug, aber mit der leeren Rüstung hat ihn Calvino überboten. Noch ein paar andere Ingredienzien sind, der Würze halber, hinzugefügt: eine Prise Don Quijote, in dem Ritter-und-Knappen-Paar; eine Spur Voltaire in allerlei Anspielungen und Ausfälligkeiten (wobei die Gralsritter als eine Art Yoga-Fanatiker am übelsten wegkommen); hie und da ein Pröbchen Tiefsinn, wie etwa, daß die Kunst des Geschichtenerzählens darin bestehe, daß man aus jenem Nichts, das man vom Leben begriffen hat, das Übrige herauszuholen weiß; „ist das Blatt dann jedoch beschrieben, so nimmt man das Leben wieder auf und bemerkt, daß alles, worüber man Bescheid wußte, wahrlich ein Nichts ist“.

Es gab einmal – wehmütig erinnert man sich daran – in Italien ein Witzblatt, das „Bertoldo“ hieß. Sein Humor war überkandidelt, Saul Steinberg, damals Emigrant in Italien, arbeitete mit. Ein Vater sagte, etwa warnend, zu seinem Sohn, auf die Schuhpaare vor Hotelzimmertüren zeigend: „Siehst du, das bleibt übrig, wenn man anfängt, Nägel zu kauen!“ Daraus wurde ein bestimmter Witztyp geboren. Fäden laufen von dort zu Adamov und Ionesco, den arrivierten Absurden. Aber man kann solche Allotria auch bei Mirò entdecken. Klee gehört zu ihren Klassikern, und wäre es kein crimen laesae maiestatis, würde man Kafka als Ahnherrn nennen.