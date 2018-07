Inhalt Seite 1 — Kleiner Lohn für treue Sparer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Unsozial und technisch undurchführbar“ nennen führende Sparkassenmänner den Vorschlag. „Es handelt sich um einen Kompromiß mit Schönheitsfehlern“, sagen Vertreter des privaten Bankgewerbes. „Bislang fehlte die Zeit, die Auswirkung der Vorschläge zu prüfen“, meint man im Genossenschaftslager.

Der Entwurf einer Zinsverordnung, die das Bundesaufsichtsamt für Kreditwesen vor einigen Tagen den zuständigen Verbänden zur Stellungnahme zugeleitet hat, beschäftigt zur Zeit die Gemüter in der Branche, die vom Zinsnutzen lebt. Der Paragraph 15 insbesondere spielt in der öffentlichen Diskussion eine große Rolle, weil es dabei um etwas völlig Neues geht: Um eine zusätzliche Vergütung für „treue Sparer“.

Einen Bonus von einem halben Prozent pro Jahr sollen nämlich alle natürlichen Personen auf Sparbeträge erhalten (dürfen), die sie im Kalenderjahr nicht bewegen. Auf den niedrigsten Kontostand des Jahres wird also eine Vergütung gezahlt werden, die allerdings spendabler aussieht als sie ist. Denn sie wird durch eine Senkung des derzeitigen Zinssatzes für Spareinlagen mit gesetzlicher Kündigungsfrist von 3 1/4 auf 3 Prozent erkauft.

Wer also künftig, zufällig oder absichtlich, ein Kalenderjahr Geld auf seinem Sparkonto stehenläßt, wird nach dem Entwurf ein Viertel Prozent mehr Zinsen als bisher erhalten. Statt der 3 1/4 Prozent kassiert er 3 1/2 Prozent, nämlich 1/2 Prozent Bonus auf 3 Prozent. Auf eintausend Mark also bekommt er 2,50 Mark mehr als heute. Wer dagegen im Lauf eines Kalenderjahres, und sei es am 2. Januar, eine Einzahlung leistet und sie bis zum Ende des nächsten Jahres abhebt, steht sich mit 3 Prozent Jahreszinsen schlechter als bisher.

„Viele Sparer werden es nicht einmal merken, wenn diese Änderung kommt“, bemerken die Kritiker. „Die Sparer registrieren es genau, wenn sie weniger Zinsen erhalten in einer Zeit, in der die jährlichen Preissteigerungen kaum niedriger sind als die Vergütung, die für den Konsumaufschub gezahlt wird“, meinen die anderen. Tatsächlich wird es schwer sein, die 50 Millionen Sparbuchinhaber vom Sinn der geplanten Neuerung zu überzeugen. So sehr eine Erhöhung der Vergütung begrüßt wird, für eine Verminderung des Zinsnutzens wird bei einer jährlichen Geldentwertung von über 3 Prozent jede Einsicht fehlen.

Dabei ist der Vorschlag des Bundesaufsichtsamtes kein so schlechter Kompromiß, wie er von den meisten Verbänden hingestellt wird. Es wäre wirklich wünschenswert, wenn die dem Kapitalmarkt nahestehenden Mittel besser honoriert würden als derjenige Teil der Spareinlagen, der den Namen kaum verdient, weil über sie ähnlich wie über Sichteinlagen frei verfügt werden kann. Rein rechnerisch schlagen sich die Spareinlagen nämlich bereits im Verlauf von zwei Jahren um. Nur der vielzitierte Bodensatz, dem nun mit einer Zinsaufbesserung geholfen werden soll, bleibt über Jahre hinaus unangetastet.

Ob es aber gelingt, einen erzieherischen Effekt mit einem halben Prozent Bonus zu erzielen? Es muß fraglich erscheinen, ob das „Nachhinein einer Vergütung“, die ohne das Risiko einer Festlegungsfrist gewährt wird, die Spar- und Verbrauchsentscheidungen zu beeinflussen vermag. Mit der Bonusregelung soll jedoch nicht nur dem kleinen Sparer geholfen werden. Die Besserstellung der echten, längerfristigen Spargelder dient auch dem Ziel, die Ordnung im Zinsgefüge für alle Einlagen (Habenzinsen) auf den Stand zu bringen, wie er dem Bundesaufsichtsamt und der Bundesbank vorschwebt. Denn seit Jahren ist die Bundesbank der Ansicht, daß die Spareinlagen nicht klar genug von den Termineinlagen abgegrenzt sind und Termingelder von Wirtschaftsunternehmen und der öffentlichen Hand auf Sparkonten wandern, um dort höhere Zinsen zu erzielen. Mit Hilfe des Bonus soll auch diese Fluktuation eingeschränkt werden. Er darf nur an natürliche Personen gezahlt werden. Die zehn Prozent aller Spareinlagen, die von Wirtschaftsunternehmen und öffentlichen Stellen unterhalten werden, sind nicht bonusfähig.