Tüngstes umstrittenes Beleihungsobjekt der JJ Hypothekenbanken ist die Eigentumswohnung. Die negative Kritik kam aus dem Norden von der Hamburger Hypothekenbank; die positive Antwort kommt nun aus dem Süden. Direktor Georg Bemühungen der Wohnungseigentümer, ihre Hypotheken so rasch wie möglich zurückzuzahlen. Rechnet man im Normalfall bei Hypotheken mit 20 Jahren Tilgung, so wollen die Wohnungseigentümer bereits in 6 bis 8 Jahren ihre Schuldenlast los werden. Fahrbach räumt allerdings em, daß hier wohl auch die schwäbische Mentalität mitspreche. Diese Mentalität ist es wohl auch, die Fahrbach für den Rentenzins "Sechser Eintopf" sagen läßt, statt des oft zitierten "Six Appeal". Nach seiner Ansicht sollten Zinsexperimente den Rentenmarkt nicht gefährden. Schließlich ist man 1963 mit sechs Prozent sehr gut gefahren. Der Absatz festverzinslicher Werte erreichte einen Rekord von 207 Millionen Mark. Dabei wurden 65 Millionen Mark höher verzinslicher Papiere in 6prozentige Titel umgeschuldet. In diesem Jahr sollen nochmals rund 48 Millionen Mark "bereinigt" werden, so daß dann die Bank keine Papiere mehr hat, die mit mehr als 7 Prozent zu verzinsen sind. Diese nunmehr dreijährige Kur hat zwar das Wachstum der Bilanzsumme etwas gebremst — immerhin erreichte sie Ende vorigen Jahres 1 5 Millionen Mark —, hat sich aber auf den Ertrag doch sehr stärkend ausgewirkt. Trotz einer durch die Konkurrenz auf Vs Prozent gedrückten Zinsspanne stieg der Zinsüberschuß von 13 8 auf 15 Millionen Mark. Der größte Teil des Ertrags blieb allerdings im Unternehmen. Denn "es muß nicht so bleiben; wir wissen nicht, ob die Verhältnisse in zehn oder gar zwanzig Jahren noch so sind wie heute", formuliert Fahrbach. Die Aktionäre (größter ist die Bayrische Hypotheken- und Wechsel Bank) müssen sich deshalb wieder mit l öprozentiger Dividende begnügen und können höchstens auf einen günstigen Bezugskurs bei einer Kapitalerhöhung hoffen. Aber auch diese ist nicht vor 1965 zu erwarten. C. D.

