Was er von der britischen Küche halte, wollte man von Prinz Philip, dem Gemahl der britischen Königin, wissen. „Wenn sie gut ist, dann ist sie erstklassig“, lächelte er, „aber wenn sie schlecht ist, dann ist sie einfach gräßlich!“ Im allgemeinen sei er zufrieden. Aber da gewöhnlich alles, was einem Prinzen aufgetischt wird, lecker zubereitet ist, räumte er ein: „Vielleicht bin ich auch schon verdorben.“ Philip sprach beim Jahresbankett des Gaststätten- und Nahrungsmittelgewerbes. An diesem Orte freilich war die Frage nach britischer Kochkunst akademisch. Das Menü: Consommé, Saumon d’Ecosse au Champagne, Filet de boeuf Saint Florien und Savarin à la czarina.