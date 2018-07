Die Reichhold Chemie AG, Hamburg, eine Gesellschaft, die in den letzten Jahren ihren freien Aktionären erheblichen Kummer bereitet hat, der 1962 in einem Dividendenausfall gipfelte, wird für 1963 eine Anstandsdividende von 6 Prozent ausschütten. Sie wurde aber nur möglich, weil die Verpflichtungen aus einer Bürgschaftszusage so gestreckt waren, daß Geld für die Aktionäre übrigbleibt.