Von Alex Natan

Ein Sprichwort, nicht gerade populär bei Reiseagenturen, behauptet: Wer allein reist, reist am schnellsten. Denn wer in Gruppen reist und sich im gemeinsamen Badezimmer des Hotels zu lange aufhält, läuft Gefahr, eine nicht vorgesehene Sonnenfinsternis heraufzubeschwören. Reisen Sie aber allein, können Sie aufstehen, wann Sie wollen und abreisen, wann es Ihnen beliebt. Damit soll nun keineswegs gesagt sein, daß Gesellschaft auf Reisen keine Vorteile besitzt. Wer die Landessprache spricht, kann sich sehr nützlich machen, solange er weiß, worüber er spricht. Wer mit einer Freundin reist und ihr überläßt, auf Wagen und Gepäck aufzupassen, während man selbst einen Reisescheck einwechseln geht, kann sich solange in Gottes Hut preisen, als die kosmetischen Künste der Dame nicht ausreichen, um einen Schwarm eingeborener Kümmerer anzulocken.

Vielleicht sollte es zu den Ehebedingungen der Zukunft gehören, verlobte Paare zu zwingen, sich der Erfahrung einer gemeinsamen Auslandsreise zu unterziehen. Das Bestellen der Mahlzeiten, Trinkgelder, die souveräne Behandlung schwieriger Taxi-Chauffeure, Gepäckträger, Empfangschefs und temperamentvoller Südländer, sind Prüfungsaufgaben, die den Freier erst ins rechte Licht setzen. Ich erinnere mich an ein Mädchen, das verlobt war und mit seinem Bräutigam und einem befreundeten Paar nach Spanien fuhr. Dort mußte sie dann die Entdeckung machen, daß sein Tag zu einer Zeitverschwendung wurde, falls er nicht bereits beim Frühstück die Luftpostausgabe seiner deutschen Leib- und Magenzeitung vorfand. Dort entdeckte sie auch, daß er sehr leicht seine Haltung verlor, sobald er sich nicht verständlich machen konnte, während er mir später anvertraute, daß ihre Behauptung, die spanische Küche wäre die beste auf der Welt, in Wirklichkeit nur eine snobistische Angeberei gewesen sei.

Die Quintessenz des Reisens ändert sich fundamental, wenn man dies nicht im Alleingang besorgt. Der Gefährte mag ein größeres Wissen besitzen oder visuelle Dinge nehmen sich anders durch die Augen der Freundin aus. Wenn aber diese gegenseitige Harmonie eines objektiven Meinungs- und Wissensaustausches besteht, dann erhebt sich die Gefahr gegenseitiger Mißachtung. Eine meiner reizendsten Freundschaften ging zwischen Paestum und Salerno in die Brüche, weil sie eine Photomanin war, die zwanzig Minuten brauchte, bevor sie ihren Schuß auslöste. Der Sturm brach los, als ich mir gestattete, ungeduldigerweise die Frage zu stellen, ob sie auch das Datum des nächsten Mondwechsels benötige, um das Mittelmeer mit mir im Seitengrund der Ewigkeit zu bewahren.

Ich ziehe es vor, allein zu reisen. Das Gegenargument beruht natürlich auf der Tatsache, allein sein zu müssen. Ich denke dabei weniger an jene Einsamkeit, die uns unentrinnbar von der Wiege als zum Grab begleitet, sondern an jenen Mangel an kongenialer Gesellschaft, derer man sich immer dann beraubt fühlt, wenn man den Wunsch verspürt, die Freuden visueller oder schmackhafter Perfektion zu teilen. Ich denke an wärmende Wintermorgenstunden an tunesischer Küste, mit erregendem Kaffeeduft und unwahrscheinlicher Meerlandschaft allein auf meinem Balkon. Ich rufe mir jenen Nachmittag faunischen Wohlseins auf einer Schweizer Matte mit ihren unvergeßlichen Geruch von frischem Heu und dem wandernden Schatten der Kastanie aus der Erinnerung herauf. Und jene Abende, an Lagunen oder in südlichen Häfen, in Gondeln oder vor süchtigen Weinstuben, wenn die Gefühle am verwundbarsten sind, weil der Rest der Welt Arm in Arm promeniert und irgendeine bedienende Stimme fragt: „Tutto solo?“. In jenen Augenblicken erlebt man in den Untiefen der Seele den Kampf der wackeren Vernunft mit dem allzu zugänglichen Fleisch.

Und dennoch bevorzuge ich den Alleingang. Es ist die Verlockung des Unbekannten, das Aufbegehren des Individualisten, der sich selbst die Freuden des Lebens schaffen möchte, sie sich aber nur ungern vom Reisebüro arrangiert lassen sieht. Schließlich ist es die romantische Abenteurerlust, von der Routine der festgelegten Route und Gesellschaft loszubrechen, die mir Bewegungsfreiheit garantiert, das Recht verschafft, solange an einem Platz zu stehen und zu bewundern, solange ich es möchte.