schaft weder bestimmt, noch auch nur begrenzt ist, in der Jesus der Sieger völlig stumm bleibt. Wann wird die Kirche sich darüber klar werden und dann auch die Tausende und Tausende, die die evangelische Leidensgeschichte ausgerechnet nur in dieser Version kennen mögen, darauf aufmerksam machen, daß es sich in ihr um eine Abstraktion handelt, daß das bestimmt nicht die Passion Jesu Christi ist?" Auch bei manchen Gesangbuchliedern muß man sich fragen, ob sie nicht den christlichen Glauben verzeichnen, wenn es beispielsweise heißt: "Laß mich Freudenrosen brechen, liebster Jesu , meine Zier, von den Dornen, die dich stechen, " Abgesehen von Verständnisschwierigkeiten wird mancher Vers heute eine Erklärung brauchen, weil das Lebensgefühl, das früher dahinterstand, nicht mehr bei allen vorhanden ist: "Er war ins Grab gesenket, der Feind trieb groß Geschrei; ch ers vermeint und denkt, ist Christus wieder frei und juft Viktoria, schwingt fröhlich hier und da, sein Fahnlein als ein Held, der Feld und Mut behält " Aber das sind Ausnahmen. Niemand wird übersehen, daß die abendländischen Kirchen über einen großen musikalischen Reichtum verfügen, der bei Jahrhunderte langem Gebrauch mit Glaubenserfahrung angefüllt wurde. Von daher ist es wohl auch zu verstehen, daß seit 1800 nur wenig neue Lieder entstanden sind.

Wollte man heute den Inhalt der Passionsoder Osterheder in der Sprache des 20. Jahrhunderts ausdrucken, so würde sofort deutlich, wie wenig wir von dem Reichtum früherer Jahrhunderte tatsächlich übersetzen können und wie sehr wir von der Substanz leben. Mancher hält schon allein für Religion, wenn sich durch zeitlichen oder ästhetischen Abstand ein sakraler Bereich gebildet hat, der sich deutlich von der profanen heutigen Welt unterscheidet, ohne daß diese Welt auf aktuelle Weise mit christlicher Verkündigung konfrontiert werden müßte. Da bei so weitem Abstand erste Versuche immer unbefriedigend ausfallen, ist es auf jeden Fall ein undankbares Beginnen, neue Lieder vorzustellen. Aber vielleicht hätte es auch einen Sinn, unser Unvermögen zutage treten zu lassen, um eine Unruhe zu schaffen, die sehr heilsam sein könnte.

Wozu neue Lieder, werden viele fragen, was kann nach "O Haupt voll Blut und Wunden" und "Auf, auf mein Herz mit Freuden" von Paul Gerhardt noch anderes Besseres oder Neues gesagt werden? Vielleicht nichts anderes Besseres oder Neues — aber jedenfalls etwas Eigenes. Auch wenn Sprache und Musik nicht so kunstvoll und umfassend wären wie früher, es wäre wenigstens unser eigener Ausdruck — als Ergänzung zu der Verbundenheit, die wir durch die Musik mit früheren Generationen haben.

Natürlich kommt es dabei nicht darauf an, die Jugend oder die Masse mit irgendwelchen Reizmitteln in die Kirche za locken und ihr den christlichen Glauben schmackhaft zu machen, wie das von entrüsteten Wächtern des ästhetischen. Niveaus allerorten vermutet wird. Muß eigentlich in der Kirche alles als Mittel zum Zweck geschehen? Traut man ihr oder den einzelnen Christen kein anderes Motiv mehr zu? Unter den bisherigen Einsendungen zum Preisausschreiben, das die Evangelische Akademie Tutzing nun zum drittenmal veranstaltet, sind auch ein Passions- und ein Osterlied hervorgegangen. Sie sollen hier als Beispiele dienen, obwohl sie gar nicht typisch für das bisherige Ergebnis und die Intention dieses Unternehmens sind. Sie können aber zeigen, daß es außer dem inzwischen weit verbreiteten "Danke" auch noch andere Lieder gibt, auf die sich ein Kritiker beziehen könnte, wenn er der Sache gerecht werden will. Das erste bringt in seinem Text kaum etwas Neues, nur die Melodie ist etwas lebhafter und der Rhythmus prägnanter als es die Gesangbuchlieder im allgemeinen sind. Allerdings kommt dies nur zum Ausdruck, wenn das Lied entsprechend interpretiert wird: Christ ist erstanden, erstanden ist er! Binden und Banden entstieg er, der Herr. Gräber und Grüfte brachen entzwei.

Kammern und Klüfte ließen ihn frei.

Christ ist erstanden, erstanden ist er! Christ ist entgangen der höllischen Haft. Kerkei zersprangen durch göttliche Kraft. Gott ist das Leben! Seinem Gebot, Walten und Weben weichet der Tod.

Chnst ist erstanden, erstanden ist er! Das zweite Lied jedoch ist ein Beispiel für die Problematik, die mit solchen Versuchen verbunden sein kann. Es stammt aus den Niederlanden und wurde dort von der Schlagersängerin Tiny van Lind auf einer Schallplatte gesungen: "Im Garten von Gethsemane war Jesus so allem " Verhaltenes Gitarrenspiel, langsames Tempo am Anfang; betrachtende, nachdenkliche Interpretation. Dann aber setzt ein schneller, synkopischer Rhythmus im Zweivierteltakt ein, die Stimme wird leicht und fröhlich. Und das bei einem Passionslied? Ja — denn auch der biblische Bericht von der Versuchung Jesu in Gethsemane kann für den Christen kein Anlaß zur Trauer sein; vielmehr wird er sich darüber freuen, daß Jesus standgehalten hat: Nachdem er gebetet hatte, hatte er das dreimalige Versagen der Jünger ertragen und das Geschehen selbst in die Hand genommen. Der Freude des Christen darüber kann ein starker Rhythmus sehr wohl als angemessenes Ausdrucksmittel dienen, der swmg der improvisierenden Gitarre im Zwischenspiel ebenfalls. Hier wird auch deutlich, daß in diesem Ereignis eine ungeheure Kraft wohnt, die den Menschen ganz erfaßt und in Bewegung versetzt oder, um es bescheiden auszudrücken: Jedenfalls empfinden das diejenigen so, denen am Glauben etwas liegt.