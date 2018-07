Inhalt Seite 1 — Sozialwohnungen in der Schußlinie Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wolfgang Krüger: „Mehr verdienen – mehr zahlen“, ZEIT Nr. 11

Nicht nur eine „Schnüffelmiete“ droht uns, sondern eine nicht abzusehende Verwaltungsarbeit wäre mit der einen oder anderen Regelung verknüpft.

Eine Wohnung des Sozialbaues darf eine Familie mit drei Kindern bewohnen, wenn der gemeinsame Verdienst der Haushaltsangehörigen 1350,– DM nicht übersteigt. Angenommen, dieser Satz wird in der ganzen Zeit, während die Kinder in der Schulausbildung sind, nicht überschritten. Nun kommt eines der Kinder nach dem andern entweder in die Lehrlingsausbildung oder zu sonstigem Verdienst. Nacheinander verlassen aber auch die Kinder den elterlichen Haushalt, um sich selbständig zu machen. Dieser über Jahre dauernde Prozeß würde bewirken, daß die Einkommenshöhe unaufhörlich einmal die obengenannte Grenze überschreitet, dann sie wieder erreicht, sie womöglich später bei Pensionierung der Eltern unterschreitet. Sollen die 5 Wohnungsinhaber nun ständig hin- und herziehen, oder wie denkt sich der Minister die Durchführung seiner Idee?

Die „seelische Einstellung“ auf die zu erwartende Unbill von einer halben Million Wohnungsinhabern, das sind mehr als dreimal soviel Bundesbürger, schwelt längst schon im Untergrund; daß sie so wenig sichtbar wird, liegt vermutlich an der Hoffnung der Betroffenen, daß hier wieder einmal Gedanken und Vorstellungen entwickelt worden sind, die so unter gar keinen Umständen durchgeführt werden können.

Angemessene Miete: ja, aber in einer Form, die nicht an die Stätte rührt, an der auch der Großstädter „daheim“ ist, sich wohl fühlt und sich des abends zumindest ohne Wohnungssorgen zur Ruhe zu begeben wüscht!

Und in einer Form, die den erstrebten Ausgleich nicht durch den Verwaltungsaufwand wieder zunichtemacht. Zur angemessenen Unterbringung aller Wohnberechtigten gibt es einfach kein anderes Rezept als fleißiges Bauen auf viele Jahre hinaus. Henriette Reimers, Hamburg

