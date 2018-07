Inhalt Seite 1 — Streit um den Wasserhahn Seite 2 Auf einer Seite lesen

Geselligkeit im eigenen Heim ist sicher erfreulich, allerdings auch nicht ganz ungefährlich. Wenn Gäste Unheil anrichten und dadurch andere Mieter verletzen, können dem Gastgeber daraus höchst unangenehme Folgen entstehen.

Besondere Gefahrenquellen ergeben sich, wenn mehrere Mieter ein Stockwerk benutzen und – wie in alten Häusern – gemeinsame Toiletten haben. Wer dann glaubt, die Schuld auf den anderen schieben zu können, fällt herein. So hat es jedenfalls der Bundesgerichtshof in einem Urteil (vom 16. Oktober 1963 – VIII ZR 28/62 in NJW 1964 S. 33) entschieden.

Ein Hauseigentümer betrieb im ersten Stock seines Hauses seine Arztpraxis, während ein Teil der Räume von einer Handelsschule benutzt wurde. Die Toiletten in dieser Etage wurden von beiden Teilen wie auch von den Handelsschülern und den Patienten und Gehilfen des Arztes in Anspruch genommen. Im Erdgeschoß befand sich eine Teppichhandlung.

Eines Tages strömte Wasser aus dem ersten Stockwerk in das Teppichlager des Erdgeschosses und richtete beträchtlichen Schaden an weil ein Wasserhahn in der Toilette nicht zugedreht war.

Der Arzt meinte, ein Handelsschüler habe den Wasserhahn nicht geschlossen. Der Handelsschulinhaber sah in einem Patienten des Arztes den Sünder. Wer wirklich der Bösewicht war, ließ sich nicht mehr feststellen. Jedenfalls verklagte der Teppichhändler den Arzt und gleichzeitigen Hauseigentümer auf Schadenersatz und bekam auch Recht.

Warum? Die Bundesrichter klärten zunächst die äußerst wichtige Frage, ob und inwieweit der Vermieter für seine Mieter mitverantwortlich sei und wie es um die Fürsorgepflicht des Vermieters für seine Mieter stehe.

Darüber besteht keineswegs Rechtsklarheit. „Der Vermieter ist in der Regel für das Wohl und Wehe seines Mieters nicht mitverantwortlich, und er hat keinen Anlaß, auf dessen Sicherheit ebenso bedacht zu sein wie auf seine eigene“, erläutern die Bundesrichter.