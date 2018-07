Breslauer Staatstheater auf Deutschlandreise

Seit dem ersten internationalen Pantomimen-Festival, das 1962 von der Westberliner Akademie der Künste veranstaltet wurde, ist „das polnische Pantomimentheater Henryk Tomaszewski“ ein Begriff auch für Deutsche geworden. 15 Städte der Bundesrepublik haben in diesen Wochen Gelegenheit, die Eigenart von Tomaszewskis Truppe kennenzulernen, ihr stupendes Können zu bewundern. Ziel ist das Mimodram. Der künstlerische Leiter tritt selber nicht auf. Als Choreograph und Librettist setzt er Gruppen bis zu zwanzig Pantomimen gemeinsam ein.

Was in den Anfangszeiten der klassischen und auch noch der modernen Pantomime verpönt war, Tomaszewski bricht den Bann: Er bietet zur Unterstützung der gestischen Erzählung alle Theaterkünste außer dem Wort auf. Dekoration, Kostüm, Licht und Musik begleiten die reine Pantomime. Daß diese dadurch immer gesteigert würde, läßt sich nicht behaupten. Kriterium bleibt die pantomimische Imagination. In dem großen Schlußensemble „Das Postamt“ übernimmt sich der Choreograph, überfordert er auch seine Darsteller, indem er mit Hilfe eines verdoppelten Ich (der Postbeamte) nicht nur Verhaltensweisen am Schalter beschreibt, sondern auch phantastische Wachtraumbilder herbeizaubern will und schließlich die Szene bis zu Beckettschen Endspiel-Mülltonnen verwandelt.

Das instruktivste Stück stand am Anfang. Unter dem schlichten Titel „Ich gehe“ wurde eine Studie über den menschlichen Gang vorgeführt. Verbunden durch einen Solisten, der als einziger voll beleuchtet war, bot das Ensemble eine Reihe von mimodramatischen Miniaturen. Köpfe und Oberkörper blieben verschleiert und wurden weggeleuchtet; erst vom Bewegungszentrum, der Nabelgegend, ab agierten die Körper im Licht.

Am überzeugendsten erschienen mir eine satirische Groteske „Der Detektiv“ und die Szene „Das Buch“. In beiden Stücken wirkten musikalische Signale und Dekorationseffekte mit. Gleichwohl entstand die Geschichte jeweils rein aus der Geste. Diese war so vielfältig, beredt, auch durch Witz pointiert, daß die Handlung sofort verständlich, der mitgespielte Kommentar begriffen wurde. Humor ist eine Stärke dieser Polen, Komik überhaupt ein dankbares Feld für die Pantomime.

Am Tanz erzogene Zuschauer spendeten stärkeren Beifall jedoch einigen nach der Abstraktion langenden Versuchen. „Eine plastische Raumlösung“ wie „Das Labyrinth“‚ auch „Kern und Schale“, ein Duo, das den „ewigen Kreislauf von Geburt und Tod“ versinnbildlichen sollte, diese Studien gerieten choreographisch in die brenzliche Nähe des freien Ausdrucktanzes, ohne ihn zu erreichen. Wenn die Pantomime den erzählenden Vortrag verläßt, sackt die Abstraktion ab in die Niederung der – Gymnastik.

Johannes Jacobi