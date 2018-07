Inhalt Seite 1 — Verfall des Bürgertums Seite 2 Auf einer Seite lesen

Emil H. Maurer: Der Spätbürger;Francke Verlag, Bern; 332 Seiten, 28,80 DM.

In seiner Untersuchung entfaltet der Autor dem Leser die Gründe für den „Untergang des Abendlandes“. Er legt dar, wie sich eine menschliche Gesinnung ausgebreitet hat, eben die spätbürgerliche, der das geistige Elend der gegenwärtigen Existenz des europäischen Menschen zugrunde liegt. Der Autor geht davon aus, daß der Mensch wisse, wie sehr er inmitten einer sich radikal wandelnden Welt stehe. In dem Menschen lebe auch der Wille, sich dieses „Dasein“ in seiner erschreckenden Konsequenz vor Augen zu führen.

Es besteht eine Differenz zwischen der gegenwärtigen Lage des Menschen und seinem Anspruch auf die Verwirklichung seines eigentlichen Seins. Maurer erblickt in der Erscheinung des Spätbürgers das bewegende Element dieser Selbstentfremdung. Der Verfasser sieht den Verfall eines Gemeinwesens, das einstmals von einer besonderen Sittlichkeit getragen war. Er sieht auch, wie es einmündet in die „erbarmungslos nivellierende Massendemokratie“.

Diese Erscheinung legt Maurer dem „Spätbürger“ zur Last, den er deutlich abgehoben, wissen will von jenem Typ des Bürgers, dessen „Lebenshaltung bestimmend war für alles, was sich abendländisch nannte“. Damit rückt der Verfasser die Daseinsweise des geschichtlichen europäischen Menschen in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen; einer Lebensweise, die schließlich dazu führte, daß man vom Bürgertum sprechen konnte „als einer Gesellschaft, die ihre Arbeit getan hat und abgetreten ist“.

Die Scheidung in Bürger und Spätbürger findet der Verfasser bereits in der griechisch-römischen Welt angelegt. Der Spätbürger ist dadurch charakterisiert, daß sein ganzes Handeln und Denken von schrankenlosem Erwerbsstreben beherrscht wird. Der Mensch, mit dem Willen begabt, zur höchsten Vollkommenheit, der Vollendung des äußeren und inneren Dasein zu streben, reduziert seine Lebensführung auf den nackten Gelderwerb und den hemmungslosen Warenkonsum.

Das Bürgertum des späten achtzehnten und frühen neunzehnten Jahrhunderts, eigentlich entschlossen, gegen die Tyrannis des fürstlichen Absolutismus die Idee bürgerlicher Lebensführung zu realisieren, wie sie in der Forderung nach Freiheit, Gleichheit, Volkssouveränität ihren sinnfälligen Ausdruck findet, wurde das Opfer der eigenen Emanzipationsbestrebungen.

Daß dieses Vorhaben gescheitert war, wurde sichtbar, als die ursprünglich zusammengehörenden Elemente Bildung und Besitz auseinandertraten. Es bildete sich ein „Besitzbürgertum“ und ein „Bildungsbürgertum“. Zu diesen gesellschaftlich dominierenden Schichten trat – bedingt durch die Industrialisierung – jene soziale Klasse, die, weder über Besitz noch Bildung verfügend, sich zur bewegenden Kraft der Weltgeschichte erhob und in dieser Funktion das Phänomen des „Spätbürgers“ ablöste: der Proletarier, oder, um in der Terminologie Maurers zu bleiben, der „kleine Mann“.