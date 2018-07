Inhalt Seite 1 — Wer steht hinter de Gaulle? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Armin Mohler: Die Fünfte Republik. Was steht hinter de Gaulle? Piper Paperback, München; 331 Seiten, 10,80 DM.

Arnim Mohler ist einer der besten Kenner Frankreichs bei uns. Er hat sich als Journalist wie als Wissenschaftler einen Namen gemacht. Mit großer Spannung nimmt man daher sein neues Buch zur Hand.

Die beiden ersten Teile des Buches, den Grundriß mitsamt seinen Exkursen, hat der Journalist verfaßt, im dritten Teil kommt der – pädagogisch begabte – Wissenschaftler zu Wort. Hier finden sich anschauliche Zeittafeln und Übersichten, die dem Leser die französischen Regimes seit 1789 ebenso deutlich werden lassen wie die Übergangszeit von der Vierten zur Fünften Republik, deren bisherige Geschichte und politisches Personal. Hier kann man sich in eine kritische Bibliographie (nicht nur zur Fünften Republik, sondern zur gesamten politischen Wirklichkeit des heutigen Frankreich) vertiefen: ein Schatzhaus an Hinweisen mit beinahe tausend Titeln. Hier liest man ein höchst amüsantes Kapitel über das Vokabular der Fünften Republik, in dem die Spitznamen der Deutschen (von den längst vergessenen „boches“ über „les Schleuhs“, „les Teutes“ während des Krieges „les Fritz“, „les Fridolins“ und „les Konrad“ heute) ebenso erläutert werden wie die Spitznamen de Gaulles (besonders schön „Grand’chose“) oder die seiner Minister, zum Beispiel Anspielungen auf den zweifelhaften Adel des Finanzministers Valéry Giscard d’Estaing („Valery Giscard qui se croit d’Estaing“ oder auch „Valery Giscard presque d’Estaing“).

Mohlers Hinweise und Belege sind unentbehrlich für jeden, der sich im unübersichtlichen Gelände der französischen Innenpolitik zu orientieren sucht. Freilich fragt man sich, ob ein derart reicher Apparat nicht eher in ein Händbuch als in ein Paperback gehört, ob der verschwenderische Reichtum des dritten Teils schlichte Leser nicht eher abschrecken als anlocken wird. Ich jedenfalls benutze ihn mit großem Gewinn.

Im Essay des ersten Teils geht Mohler davon aus, daß gegenüber den herkömmlichen französischen Selbstinterpretationen Vorsicht geboten sei. Vor allem der führende Pariser Politologe Maurice Duverger scheint ihm verdächtig. Eine „unbewältigte Vergangenheit“ mache ihn befangen, die er durch ein Festhalten an gewissen Vorurteilen der Linken zu kompensieren suche. Ein Vorurteil sieht er vor allem in der traditionellen Wortgläubigkeit der Linken, die, blind gegenüber den Tatsachen, in der Verfassungsreform der Fünften Republik etwas besonders Bedeutendes, ja Entscheidendes sehe.

Auf die Gefahr hin, daß Mohler mich künftig dem „Bündnis der internationalen Linksintelligenz“ zurechnet, bin ich überzeugt, daß er seinerseits jedenfalls in die umgekehrte Einseitigkeit verfallen ist: den neuen Institutionen entschieden zu wenig Bedeutung beizumessen. Wie will man über die Fünfte Republik schreiben, ohne darzulegen, was sie verfassungsrechtlich von ihren Vorgängerinnen unterscheidet? Natürlich genügt die Interpretation der neuen Verfassung für sich allein ebensowenig wie eine Charakteristik der Person ihres Schöpfers, um die gegenwärtige Republik zu verstehen; selbstverständlich muß hinter dem Verfassungs Wortlaut und der Figur des Generals die Verfassungswirklichkeit in ihrer ganzen Breite hervortreten, müssen die gesellschaftlichen Kräfte sichtbar werden, die diese Wirklichkeit mitbestimmen. Duvergers Stärke liegt gerade in der Verbindung von Wirklichkeitssinn und Verfassungskenntnis.

Möhler kennzeichnet die maßgebenden Kräfte der französischen Politik mit dem englischen Begriff des Establishment als „Etablissement“. Er versteht darunter das Zusammenwirken der traditionellen, seit anderthalb Jahrhunderten nicht erschütterten Führungsschicht Frankreichs mit den breiten Mittelschichten – Herrschaft der Komitees, classes moyennes, Français moyen, situations acquises sind die Stichworte. Die Kommunisten, ein Gegen-Etablissement, sind nur eine Scheinopposition. Die eigentliche Bedrohung des Etablissements kommt von rechts, von den Ultras, vom französischen Faschismus. Als sich während des algerischen Krieges herausstellte, daß die nordafrikanische Bastion nicht ohne die Umwandlung Frankreichs in ein straff organisiertes Gebilde zu halten war, entschloß sich das Etablissement, das Mohler mit dem Immobilismus gleichsetzt, zum Abstoßen des algerischen Ballasts. De Gaulle ist in dieser Sicht ein Glücksfall des Etablissements, aber als einzelner und einsamer Mann, als Schöpfer eines Regimes ohne Infrastruktur nur ein Aufhalter der Stürme, die nach ihm von Kommunisten wie Faschisten entfesselt werden können.