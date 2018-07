Inhalt Seite 1 — Wie verzinst sich die Bildung heute? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Friedrich Edding: Ökonomie des Bildungswesens. Lehren und Lernen als Haushalt und als Investition. Rombach, Freiburg; 440 S., 35,– DM.

Ich habe den Verfasser dieses Buches vor kurzem in einem Aufsatz über die Misere unseres Bildungswesens als „Schrecken der deutschen Schulpolitiker“ bezeichnet. Das war, bevor ich diese Sammlung seiner Schriften gelesen hatte. Nach Lektüre seines Buches bin ich eher geneigt, ihn als Trost und Stütze der deutschen Bildungspolitiker zu sehen.

Edding bringt erfrischend viele Fakten, im innerdeutschen und im internationalen Vergleich. Er hat viele Jahre im Statistischen Reichsamt und im Institut für Weltwirtschaft den Umgang mit Zahlen gelernt. Aber er war vorher Historiker und ging danach in die pädagogische Forschung. Einseitigkeit ist nicht seine Schwäche. Daß er keiner Fakultät zugeordnet werden kann, macht ihn allerdings vielen verdächtig.

Von Ökonomie im Zusammenhang mit Bildung ist viel die Rede in diesem Buch, jedoch die Neigung mancher Zeitgenossen die Bildungseinrichtungen schlechthin als Betriebe zur Produktion von qualifizierten Arbeitskräften anzusehen, wird nicht bestärkt, sondern wirksam in Frage gestellt.

Edding berichtet ausführlich über die Versuche, eine Verzinsung des Bildungsaufwands im Sozialprodukt einer späteren Periode nachzuweisen. Er zeigt anderseits, daß viele wichtige Bemühungen in den Bildungseinrichtungen gar nicht auf den Zweck hin gerichtet sind, das Sozialprodukt zu steigern. Das stört nicht, sagt er dazu, „wenn man das Sozialprodukt als Teil eines geschlossenen Wirkungszusammenhangs sieht, in dem der Zweck zu produzieren eine wichtige Rolle spielt, aber durchaus nicht ausschließlich wirksam ist. Würde man eine Gesellschaft zwingen, nur noch zweckgerichtet zu leben, so würde ihre Leistung schnell schrumpfen. Bewußtes und unbewußtes Leben, nützliches Tun und Spiel, Zweckhandeln und Kunst um der Kunst willen, Arbeit und Freizeit müssen sich ergänzen. Lebenskraft, Arbeitsfreude, schöpferische Fähigkeiten würden durch eine zu früh und zu ausschließlich auf nützliche Fertigkeiten und Kenntnisse ausgerichtete Bildung Schaden nehmen. Das Wachsen des Sozialprodukts – ist von den Bildungsbemühungen insgesamt abhängig, nicht nur von den für die Erwerbstätigkeit unmittelbar nützlichen Teilen des Unterrichts und der Ausbildung.“

Dies Zitat läßt erkennen, wie sich der Verfasser von einer zu sehr vereinfachenden Nützlichkeitsrechnung distanziert. Er läßt anderseits keinen Zweifel, „daß es lohnend und notwendig ist, ökonomische Denkweisen auf Bildungseinrichtungen und Bildungsvorgänge anzuwenden“. Für ihn steht fest, „daß der meßbare Ertrag des Bildungsaufwands bisher im Durchschnitt mit dem anderer Anlagen durchaus konkurrieren konnte und daß zusätzlich seine großen unwägbaren Wirkungen in Betracht zu ziehen sind“.

In ähnlicher Weise vorsichtig abwägend wird auch die Frage der Verzinsung des individuellen Bildungsaufwandes im Lebenseinkommen behandelt. Der Verfasser referiert hier, ohne sich auf eigene Forschungsergebnisse stützen zu können. Das gilt auch von manchen anderen Teilen des Buches.