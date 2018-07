Eine Kamera begleitet zwei Menschen. Der Mann, ein Baggerführer, fährt morgens zur Arbeit, bedient seinen Kran, zählt das Geld in der Lohntüte nach, trinkt zum Vesper sein Bier, geht mit dem Chef an die Theke, macht abends eine Extratour, kehrt in der Nacht in seine Wilhelmsburger Wohnung zurück. Die Frau wäscht ab, holt ein, kommt in die Stadt, bummelt herum, von Karstadt ins Kino, von der Konditorei zu ihrem alten Arbeitsplatz. Mann und Frau sind schweigsame Leute, ein Schlager weckt Erinnerungen. Gefühle werden nicht gezeigt.

Die linke Drehbuch-Seite ist fast leer, auf der rechten sprechen die Bilder: Erwachsene, die mit dem sinnenden Blick urinierender Männer auf die Baustelle glotzen; Frauen im Fahrstuhl – schwebende Puppen mit einem Alltagsgesicht aus Beton. Der Autor Christian Geissler und der Regisseur Egon Monk wollen zeigen und nicht interpretieren; die Deutung kommt dem Zuschauer zu.

Die Absicht war löblich, die Stummheit spielte mit, man sah vortreffliche Szenen: Arbeiter, die sich umdrehten, bevor sie ihre Lohntüte aufmachten, ein kleines Kind, das einen Kranz anstarrte. Kurzum, es war alles sehr typisch; aber gerade die Typik, das allzu Normale, machte diesen Film am Ende unglaubhaft und langweilig. Die Verkäufer, bar jeder individuellen Schattierung, schienen dem Bilderbuch „Wie komme ich weiter?“ entnommen zu sein; die Schauspieler, ganz aufs Lebensechte angelegt, sprachen ein Hamburgisch, das kein Hamburger spricht, ein Ohnsorg-Missingsch für bayerische Ohren: jedes Wort gut barmbekisch, jeder Dialog eine Farce. Hasan, bischa, muscha in Potenz ... man glaubte, dem Volk aufs Maul zu schauen, doch das Ergebnis war gespreizte Literatur.

Die Frau, dies war der Clou des Films, fühlte sich schwanger – doch leider war sie so total, so lehrbuchhaft schwanger, daß der Betrachter bisweilen glaubte, einem gynäkologischen Kolleg beizuwohnen: Der Süßigkeiten-Hunger und der Saure-Gurken-Appetit, die morgendliche Übelkeit, verbunden mit den klassischen Schwangerschaftsgelüsten ... es blieb uns nichts erspart; weder der mütterliche, von schwellender Musik begleitete Blick ins leere, künftigen Kindern vorbehaltene Zimmer, noch das Errechnen des Geburtstermins... zur Konzeptionsstunde 267 Tage gezählt, und dann ein Kreuzchen auf dem vom Hamburger Abendblatt so freundlich kredenzten Kalender!

Zur Super-Typik kam ein fatales Menschlich gesehen, eine Fakten-Idyllik, die nicht die Wahrheit enthüllte. Es fehlten die Träume, Hoffnungen, Meditationen und Ängste; es fehlte an der zweiten Zeit. Der Tag war viel zu kurz, Gedanken wurden kaum illustriert, der Zauberkasten des Annocen-Akquisiteurs Bloom rückte nicht in den Blick. Der Lederjacken-Romeo und das Dreizimmer-Gretchen, Baggerführer und Prinzessin, waren zu simpel und eindimensional; auch Deeping-Leser, sollte man meinen, verstehen neben dem Tagwerk ein Leben der Wünsche und Erinnerungen zu realisieren.

Und dennoch, ein interessanter Versuch, ein Experiment, dem auch der gewollt-bedeutsame Schluß, ein Unbehagen an der Welt, ein Heidegger-Rätsel, eine Metaphysik des Kleinbürgerzimmers, nichts von seiner Diskussionswürde nahm. Ein andermal besser – weniger typisch, dafür konkreter. Momos