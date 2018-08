Eine Geschichte, die sich nicht auf mindestens drei verschiedene Arten plausibel interpretieren läßt, kann nicht gut sein. Milo Dor

Ausgerechnet

Anläßlich der Eröffnungsfeier der „Woche der Brüderlichkeit“ nannte der Bischof Stimpfle den Humanismus ohne Gott eine verbrecherische Geisteshaltung und bezichtigte die „Humanistische Union“, sie wolle die Kirchen aus der Kontrolle des Kulturschaffens verdrängen und schaffe damit die „geistigen Grundlagen“ für neue Massenvernichtung. Gefährlicher als die „Humanistische Union“, in der auch zahlreiche Christen sitzen, ist die Unduldsamkeit, die aus den Worten des Bischofs spricht. Zu Recht konnte die „Humanistische Union“ dem Bischof entgegenhalten: „Bietet die blutige Geschichte des christlichen Abendlandes mit ihren grauenhaften Ketzerverfolgungen, Religionskriegen, Kreuzzügen, ihren durch religiösen Wahn verursachten ‚Kollektivverbrechen‘ wie Hexenverbrennungen und Inquisitionsgreueln irgendwelche Anhaltspunkte dafür, daß der Glaube an Gott allein schon vor „Krisen, Tyranneien und Kollektivverbrechen schützt?“

Brendan Behan

In einem Dubliner Krankenhaus ist der irische Dramatiker Brendan Behan im Alter von 41 Jahren gestorben. Auch zwei Operationen konnten den in lebensgefährlichem Zustand am 3. März ins Hospital eingelieferten Schriftsteller nicht mehr retten. Er litt an Gelbsucht, war zuckerkrank und vom Alkohol zerrüttet.

Europäische Rektorenkonferenz

In Göttingen findet vom 2. bis zum 9. September die dritte Konferenz der Ständigen Konferenz der Rektoren und Vizekanzler statt. Aus 19 europäischen Ländern und von 191 Universitäten kommen die Teilnehmer der Tagung. Die Ostblockländer sind auch eingeladen.