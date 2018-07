Jürgen Gehl: Austria, Germany and the Anschluß 1931–1938. Oxford University Press, London. 212 Seiten.

Vor fast dreißig Jahren, am 25. Juli 1934, drang eine Gruppe von Nationalsozialisten in das österreichische Bundeskanzleramt am Wiener Ballhausplatz ein. Es kam zu einem Handgemenge. Schüsse fielen. Der österreichische Bundeskanzler Engelbert Dollfuß wurde tödlich verletzt. Mussolini schickte italienische Truppen an den Brenner, um einen deutschen Einmarsch zu verhindern. Aber Hitler hielt still. Er sah zu, wie in Wien der Putsch seiner Parteigenossen langsam zusammenbrach. Österreich blieb selbständig, wenigstens vorerst. Das Vor- und das Nachspiel dieser dramatischen Episode der österreichischen Geschichte schildert das Buch eines Deutschen, das in England erschienen ist.

Gehl beschreibt acht Jahre deutsch-österreichischer Beziehungen, von den Plänen einer Zollunion im Jahre 1931 bis zu Hitlers Einzug in Wien im März 1938. Was von der Donaumonarchie noch übrigblieb, nachdem 1919 Ungarn, die Tschechoslowakei und Jugoslawien selbständig geworden waren, machten die Sieger des Ersten Weltkrieges zu einem Staat und nannten es Österreich. Gegen den Willen der Österreicher bestand vor allem Frankreich darauf, daß das Land unabhängig blieb. Der Anschluß an das Deutsche Reich wurde im Friedensvertrag verboten. Von einer Wirtschaftskrise in die andere taumelnd, bemühte man sich in Wien wenigstens um eine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Deutschland. Im Plan einer Zollunion, die 1931 zwischen dem österreichischen Vizekanzler Schober und dem deutschen Außenminister Curtius vereinbart wurde, fanden die Einigungsbemühungen der Weimarer Zeit ihren Höhepunkt. Doch auch gegen eine wirtschaftliche Zusammenarbeit erhob Paris Widerspruch. Der Plan der Zollunion wurde geopfert.

Der erste österreichische Politiker, der aus der Not der Unabhängigkeit eine Tugend zu machen wußte, war Dollfuß. Er gewann damit vor allem die Sympathien Mussolinis, dessen faschistisches Herrschaftssystem er in Österreich bereitwillig kopierte. Gehl charakterisiert die Person von Dollfuß – sehr zurückhaltend, wohltuend fern von Haß und Bewunderung, die auch in der wissenschaftlichen Literatur leider oft noch nachwirken: „Dollfuß was neither the courageous defender of Austria’s independence, the imaginative creator of the authoritarian State, nor the ruthless suppressor of the Socialists and parliamentary democracy. He played the part of a skilful tactician, who embodied the unsteady equilibrium of Austrian politics.“ Die Anlehnung an Italien zahlte sich für Dollfuß um so mehr aus, als Hitler, inzwischen deutscher Reichskanzler, den Anschluß Österreichs zu seinem ersten außenpolitischen Unternehmen wählte.

Die Nationalsozialisten setzten Dollfuß unter Druck. Offizielle Zurückhaltung, Terror und Verhandlungsbereitschaft gingen Hand in Hand oder lösten einander ab, bis Dollfuß schließlich ermordet wurde. Gehl stellt fest, daß Hitler von dieser Gewalttat offenbar nichts gewußt hat. Die Ahnungslosigkeit Hitlers ist bezeichnender für den Stil der deutschen Außenpolitik der Jahre 1933 bis 1934, als der Verfasser glaubt. Vor allem die nationalsozialistische Österreich-Politik litt in dieser Phase unter persönlichen und institutionellen Rivalitäten, unter Widersprüchen zwischen den expansiven Gelüsten der Partei und dem Stillhaltebedürfnis des Auswärtigen Amtes, das noch nicht gleichgeschaltet war. Leider hat es Gehl versäumt, das Doppelgesicht der nationalsozialistischen Außenpolitik, das Bracher mit der Formel von „Expansion und Abschirmung“ angedeutet hat, zu enthüllen, obwohl gerade die Österreich-Politik ein Musterbeispiel dafür ist.

Nach dem Desaster vom 25. Juli 1934 nahm Hitler das Steuer fester in die Hand. Er hielt von nun an einen Kurs, der das Ausland nicht mehr beunruhigen sollte. Ähnlich wie 1923 in der Innenpolitik ging Hitler nun zu einer „legalen“ Außenpolitik über. Der Schock, den der mißglückte Juli-Putsch bei ihm hinterließ, wirkte so nachhaltig, daß Hitler noch 1938 skeptisch war, ob Österreich, inzwischen ohne internationale Rückendeckung, schon für den Anschluß reif sei. Die treibende Kraft wurde Göring. Er löste ziemlich eigenmächtig den Einmarsch der deutschen Truppen nach Österreich aus und hat sich noch in Nürnberg stolz zu seinen Taten bekannt. Dennoch ist Gehls These, die Annexion Österreichs sei Hitler förmlich durch die Ereignisse aufgezwungen worden, reichlich überspitzt.

Der große behandelte Zeitraum gestattet Gehl nicht immer eine ausführliche Analyse. Die Stärke des Buches liegt ohnehin nicht in der lückenlosen Einzelforschung, sondern in einem fundierten Überblick, der auch die weitere Vergangenheit mit einschließt. Die Anschlußfrage geht im Grunde zurück auf die Auseinandersetzungen um die „großdeutsche“ oder die „kleindeutsche“ Lösung im neunzehnten Jahrhundert. Nach der Meinung des Verfassers fand mit Hitlers Einzug in Wien ein langes historisches Kapitel seinen Abschluß. Alan Bullock ergänzt im Vorwort diese These mit der berechtigten Feststellung, daß der Anschluß Österreichs an Deutschland keine Erfindung der Nationalsozialisten gewesen ist.

Dieter Roß