Maximilian von Rogister: Indien ist anders. Droemersche Verlagsgesellschaft, Düsseldorf; 532 Seiten.

Der Autor hat lange in Indien gelebt und legt nun seine Erfahrungen, seine Eindrücke und die Ergebnisse seiner Studien dar. Er kennt seinen schwierigen Gegenstand, und man wird ihn aufmerksam lesen, auch wenn er eine solche Autorität wie Max Müller angreift. Als „roter Faden“ seiner umfassenden Darstellung wird seine These sichtbar, daß das alte Indien – wohlgemerkt, das alte Indien, nicht das Indien Tagores – auf unsere Weise nicht zu erfassen sei. Er glaubt nicht, daß in der schweren geistigen Krise unserer Zeit die westlichen Menschen in Indien Hilfe finden können (einzelne ausgenommen). Die neu-indischen Philosophen sind für Rogister nur Gefäße für abgestandene westliche Ideen und schon deshalb für uns keine Rettung. Keine Angleichung, so lehrt Rogister, kann die abgrundtiefe Verschiedenheit überbrücken, welche die indische Kultur von der unsrigen trennt. „Die Unvereinbarkeit beider zeugt von der Weite des menschlichen Geistes.“

Der Autor erkennt die Wandlungen an. Er glaubt, daß insbesondere der englisch-puritanische Geist das Wesen des heutigen Indiens mitgeformt hat. Aber nur eine intellektuelle Schicht, so meint er, ist davon berührt worden. Erstaunliches Phänomen nun: Nachdem Indien die Freiheit erlangt hat, brechen auch die Massen mit ihrer Kultur. Heute dringen immer mehr Zweifel und Ängste in Indien ein. K. K.