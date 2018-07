Von Fritz Kempe

In Ingmar Bergmans Film „Das Schweigen“ gibt es nur zwei Menschen, die reinen Herzens sind. Der eine begrub seine Hoffnungen und steht der sterbenden Ester als eine Art von gütigem Tod zur Seite. Es ist der alte Kellner. Der andere aber ist das Kind Johan. Mit seinem großäugigen Gesicht beginnt der Film, mit ihm schließt er auch.

Dazwischen breitet Bergman Sex und Eifersucht, Krankheit und Haß, Angst und Einsamkeit als Qual der Erwachsenen aus. Das Kind streicht suchend durch die Korridore, blickt in das Gesicht eines Lampenputzers wie in das eines höheren Wesens, schlägt ungeniert sein Wasser ab, trifft auf die üppige Nymphe im Rubensbild und schrubbt seiner Mutter den Rücken. Es weiß noch wenig, aber es ahnt viel.

Gegenüber den erhitzten Szenen wird fast immer übersehen, daß dies Kind die zentrale Figur ist. Ihm gehören die klarsten und feinsten Szenen des Films, so wenn es der totkranken Ester mit seinen Handpuppen etwas vorspielt. Die Puppenprinzessin ruft um Hilfe, weil sie sterben muß, und Johan, der ja auch der Kasper ist, muß ihr darauf eine Antwort geben. Aber er weiß keine, denn in diesem Augenblick wird sein Ahnen zum Wissen. Seine Stimme, erstickt unter Tränen, weil ihm blitzhaft die Realität des Todes bewußt wird. Diese Szene liefert nur eines von vielen Indizien für die Liebe, mit der Bergman das Kind Johan zeichnete. Er verdeutlichte in ihm das Prinzip der Hoffnung. Nicht ohne freilich schon in uns den Zweifel daran zu pflanzen, ob das Prinzip nicht trügerisch sei.

In unserer augenblicklichen gesellschaftlichen Situation gilt das Kind grundsätzlich als Garantie nicht nur für das bessere Morgen, sondern auch als Instanz für das gute Heute. Mit dem Bilde des glücklichen Kindes verkauft man Margarine ebenso wie Waschmaschinen. Tatsächlich dominiert neben dem Sex das wonnige Kinderlächeln als einer der stärksten Antriebe der Konsumgesellschaft. Was der moderne Mensch sich um seiner Kinder willen einreden läßt, geht weit über das hinaus, was zur Erhaltung der Art, zur natürlichen Brutpflege notwendig ist. Es kann überhaupt nur mit dem schlechten Gewissen erklärt werden, das ihm aufgibt, alle inneren Versäumnisse durch äußerliche Wohltaten zu kompensieren. Dies wäre ein Filmthema von Bedeutung.

Aber der Film drückt sich allgemein um die ernsthafte Darstellung dieser komplizierten Materie, weil sie wenig Erfolg verspricht. Er tritt immer erst dann auf den Plan, wenn überanstrengte Väter entsetzt entdecken, daß ihre Töchter sich von irgendeinem Hallodri haben schwängern lassen. Derartiges freilich können wir übergenug in unseren Kinos sehen, denn Beschäftigung mit glatter Haut bringt Geschäft.

Vor einem halben Jahrzehnt stellte François Truffaut in „Les quatre cent coups“ ein Kind in einer zerfallenen Familie dar. Sein Knabe Antoine vegetierte zwischen einem sportbegeisterten Vater und einer mit faden Amouren beschäftigten Mutter. Als er in seine eigene Freiheit ausbrach, hatten Eltern und Gesellschaft nur die Antwort, daß sie den Jungen in ein Erziehungsheim steckten. Truffaut schloß wie Bergman mit dem fragenden Gesicht des Jungen. Aber solche Fragen sind zu unbequem, um oft gestellt zu werden. Sie verlangen Antwort.