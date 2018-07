Mahnmal des sechzigjährigen Bildhauers Alois Wünsche-Mitterecker soll im Hessental bei Eichstätt auf freiem Feld errichtet werden. Es umfaßt etwa 100 Steinguß-Figuren, deren Größe zwischen 2,50 und 5,50 Meter beträgt.

Um diesem gewaltigen Kunstwerk zur Verwirklichung zu verhelfen, ist ein Kuratorium gegründet worden, dem auch weltbekannte Gelehrte angehören. Die Präambel der Satzung des Kuratoriums umreißt das Programm: „Das Mahnmal dient der Erinnerung an die Toten der letzten Kriege – ohne Rücksicht auf Nationalität, Rasse und Religion. Es soll den Überlebenden ein Bildnis davon geben, daß auch der unbekannte Tote in einem höheren Sinne nicht umsonst gestorben ist, gleichviel wofür er gelitten zu haben glaubte. Damit soll dieses Mahnmal den Betrachtern das Gefühl versöhnlicher Demut vermitteln. In diesem Sinne kann es als ein übernationales Monument betrachtet werden.“

Wünsche-Mittereckers Werk trägt nur den allgemeinen Titel „Mahnmal“. Kein Anzeichen deutet auf ein historisches Ereignis – gemeint ist vielmehr der triebhafte, elementare Kampf aller gegen alle. Dieser Vorgang wird hier als zeitentbundenes Gleichnis verstanden. Folgerichtig erinnern die Figuren sogar nur noch fern an die Gestalt des Menschen; der Verzicht auf unmittelbare Gegenständlichkeit verleiht ihnen formelhaften Charakter. Damit erscheinen sie auch stellvertretend für Millionen – eine menschliche Gleichung auch insofern, als weder Sieg noch Niederlage irgendeine Auszeichnung erfahren.

Wovon nun läßt sich dieser Stil ableiten? Zunächst wohl von Rodin: Er errang die Ablösung der plastischen Form von gegenständlichen Ausdruckskonventionen, wie die „Bürger von Calais“ beweisen. Sodann reduzierte Maillol die Vielfalt der Formen bis an und gelegentlich über die Grenzen der sinnlichen Eindeutigkeit; er schuf auch als erster dem Massentod in der automatisierten Gesellschaft ein angemessenes Mahnmal: den „Gefallenen Krieger“ in dem französischen Mittelmeerstädtchen Banyuls-sur-Mer.

Schließlich entwickelte Moore eine ausgefeilte Technik, mit negativen Größen zu arbeiten – ein Vorgang, der aus Mathematik und Naturwissenschaft hinlänglich bekannt ist: Das Loch enthält sozusagen das Nichtplastische; dadurch erzielt die Figur mitunter Lichttönungen, die durchaus barock anmuten.

Und Picasso setzte dasselbe Grundmotiv, das Wünsche-Mitterecker hier behandelt, 1937 in schärfste Chiffrierung um, allerdings mit den Mitteln der Malerei: In „Guernica“, dem ersten Totenmal des totalen Krieges, tauchen eindeutig nachweisbare Allegorien auf (Stier = Franco, Pferd = Spanien), womit sich die Geburt wenigstens eines Teiles der Moderne aus dem Geiste des Barocks legitim anzeigt.

Dafür spricht in der Tat mehreres: Was die Form betrifft, so sind die Gegensätze zwischen konkret und abstrakt im wesentlichen aufgehoben, gegenstandslos geworden zugunsten einer ausgeprägten Dramatisierung. Im Inhalt überwiegt das Leid, das Erlittene und das Leidenmachende. Und was schließlich die Ordnung der Kunstelemente anlangt, so herrscht hier Überschneidung vor, anders ausgedrückt: Überraschung. Diese Bestimmungen treffen den alten Barock ebensogut wie den neuen des 20. Jahrhunderts.

Angesichts der Ängste, in die sich die Menschheit gegenwärtig gestürzt sieht, gewinnt dieses Mahnmal von michelangelesker Wucht eine unmittelbare Bedeutsamkeit, die mancher wohl gern missen möchte: Die Gefahr, in der wir schweben, besteht gewiß nicht darin, daß zu wenig gesagt würde, sondern darin, daß nicht mehr gehört und gesehen wird. Rolf Linnenkamp