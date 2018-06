Belgien erlebte in der letzten Woche, was die Welt bis dahin noch nicht gesehen hatte: einen Ärztestreik. 10 000 Ärzte und 2000 Zahnärzte – 80 Prozent der gesamten Ärzteschaft des Landes – traten in den Ausstand, um die Regierung zu zwingen, das neue Krankenversicherungsgesetz noch einmal abzuändern.