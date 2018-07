Faustens, des österlichen, müde, hatten sich die Herren vom Ersten Programm diesmal auf Tasso besonnen. Ein Readers-Digest-Drama, schien es, war geplant: fünf Akte in 120 Minuten zur Strecke gebracht. Dem Zuschauer bangte, und als dann auch noch der Sprecher erklärte, mit keiner Gestalt habe sich Goethe so sehr wie mit der Figur des italienischen Dichters identifiziert, sah man eine handfeste Katastrophe voraus. (Wer belehrt den Dramaturgen darüber, daß der Romfahrer sich in Antonio so gut wie in Tasso erkannte?)

Aber danach ließ sich alles viel freundlicher an als befürchtet; Josef Gielens Regie war überlegt und wohlkalkuliert (keine rauschenden Gänge und nur wenige starke Gebärden); das Bühnenbild bestand aus ein paar südlichen Verweisen; die Schauspieler sprachen, eher salopp als gewichtig, vortreffliche Verse. Die Striche ließen sich meistens begründen, man zuckte nur selten zusammen: dann freilich energisch. Der grüne Zweig gehört dem Leben an... gewiß, gewiß; doch bleibt der Ausspruch ohne Sinn, und das Zitat wird geköpft, wenn man den Vordersatz streicht: Mein Marmorbild ist schon bekränzt genug. Ganz so martialisch – sollte man nicht die klassische Antithese zerhacken, und was dem Gegensatz recht ist, muß der Parenthese billig sein.

Ich freue seiner guten Meinung mich, sagt Herzog Alphons über den Gekrönten von Rom und fügt hinzu (man spürt die Pause zwischen Vers und Vers): sofern sie redlich ist. Auf diesen Zusatz eben kommt es an; doch leider war Gielen anderer Meinung; er griff zum Rotstift und unterdrückte das einschränkend-kühle sofern. Nun, das waren kleine Versehen am Rande, ansonsten brachte gerade das rasche Geplauder, eine blitzende Konversation, die Goetheschen Verse zum Klingen. Statt bedeutend zu werden und die Zitate noch doppelt ernst zu betonen (das wußtet ihr auch nicht, wie, daß so halt ich’s endlich denn in meinen Händen an diesem Platz steht?), gab man den Zeilen, gerade durch den höfisch-beweglichen Tonfall, den ihnen gebührenden Glanz.

Auch die Rollendeutung leuchtete ein; Oskar Werner, der genialische Über-Werther, wirkte als Tasso, gottlob, durchaus nicht immer sympathisch, vielmehr war seine Hamlet-Attitude mit etwas Strizzihaft-Dreistem gemischt; und das Werben, ein beleidigtes Tun, hatte Züge des Verbotenen. Ein geheimes Laster war im Spiel: Fahrlässigkeit und anmaßende Monomanie, der Mangel an Würde und das freche Zurschaustellen aller Gefühle. Oskar Werner gab, faszinierend zu sehen, einen kindischen Gott; halb Prater-Maximin, halb zerrissenes Genie – so zeichnete er das schillernde Bild des poeta insanus.

Kein Wunder also, daß Gert Westphals häßlich-vornehmer Antonio die Bühne als Sieger verließ; hinter kleinen Zähnen herrliche Sätze artikulierend, unerbittlich bei der Attacke und unerbittlicher noch in der Resignation, war er der Protagonist dieses Abends. Wie schade nur, daß man ihn, entgegen der Goetheschen Weisung, den Degen mit dem Kranz aufheben ließ. Das ist Sache des Pagen; Antonio hat andere Möglichkeiten, um seine Einsicht zu zeigen. Momos