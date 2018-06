Die leichte Muse hat es schwer heutzutage. Man weiß eigentlich gar nicht, warum. Ist mit der wachsenden Freizeit nicht auch das Unterhaltungsbedürfnis ins Ungemessene gestiegen? An den Auflageziffern von Hör zu, Bravo und Lore-Romanen, an den Hörerzahlen der eurovisionsweiten Schlagerparaden, an der Popularität der Beatles, an den Goldenen Schallplatten für Freddy, am Kassenerfolg der „Cleopatra“ ließe sich dieser Tatbestand unschwer nachweisen.