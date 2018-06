Mit schrillen Mißtcnen begann die Weltausstellung in New York. Die Organisation zur Bekämpfung der Rassendiskriminierung, denen die negerfreundliche Politik der Regierung zu lasch und langsam ist, hatten Hunderte von Demonstranten aufgeboten, die hupend, singend, schreiend, mit Sitz- und Liegestreiks auf U-Bahnhöfen, Rolltreppen und in Pavilloneingängen die Besucher des ersten Tages (eine halbe Million) an die Not der Neger erinnern sollten.