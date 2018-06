Präsident Gamal Abdel Nasser ist in diesem Monat wieder eine der Zentralfiguren der Weltpolitik. Während die Briten den Amerikanern anrieten, Nasser nicht mehr so großzügig zu unterstützen wie bisher, ließ Chruschtschow für seinen Besuch in Ägypten gut Wetter machen, indem er einen neuen Kiedit von fast neunhundert Millionen Mark in Aussicht stellte.