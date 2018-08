Die Campingkirche der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Bayern wird in diesem Sommer wieder auf verschiedenen Campingplätzen ihren Dienst tun. Sie hat in den beiden letzten Jahren etwa 14 000 Menschen in über 300 Veranstaltungen erreicht. Die täglichen Veranstaltungen finden jeweils um 9 und um 20 Uhr statt, über den „Einsatzplan“ der rollenden Kirche gibt das „Amt für Gemeindedienst“ in Nürnberg Auskunft.

Speziell für Leberleidende

Die erste Leber-Spezialklinik in der Bundesrepublik wird vom Bayerischen Staat in Bad Kissingen für etwa 2,8 Millionen Mark gebaut. Der Klinik, die Professor Dr. Heinrich Kalk leiten soll, wird eine medizinische Forschungsabteilung des Balneologischen Instituts München angegliedert.

Wandern zu Pferde

In Bad Ems wurde eine Reithalle errichtet. Die Initiatoren hoffen überdies, daß die Kurgäste die Chance nutzen und sich die Umgebung von Taunus und Westerwald „wandernd zu Pferde“ erobern.