Berlin

Der bestbezahlte „Lyriker“ der DDR dürfte ein Mann namens Dieter Schneider sein. Er verfaßt nämlich Schlagertexte. Von den zwischen Oktober 1963 und April 1964 in der DDR produzierten 76 Schnulzen hat er allein 23 verfertigt, also ein rundes Drittel. Das dürfte ihm, über den Daumen gepeilt, rund 50 000 DM eingebracht haben – erheblich mehr, als ein hoch dotierter Professor oder Regierungsfunktionär dort verdient.

Schneiders Texte sind von verblüffendem Einfallsreichtum. Ein Beispiel: „Ein Mann geht durch die Straßen, / Durch die Straßen von Paris / Er fühlt sich so verlassen, / so verlassen von Denise. / Langsam beginnt es zu regnen, / er kommt in ein kleines Café / da trifft er Denise mit ’nem andern Mann – /warum (pourquoif), warum (pourquoi?) warum ist das alles passé...? / Lieber Poet, / schreibe heut’ noch, wenn’s geht, / ein Chanson, ein Chanson von l’amour. / Lieber Poet, / wer die Liebe versteht, /singt es mit, mal in Moll, mal in Dur.“

Auch den Shuffle-Shanty „Ruft der Bootsmann“ dichtete Schneider: „Ruft der Bootsmann ‚Rise, rise‘, / steht die Sonne wieder am Himmelszelt, / denn das ist die alte Weise, / die ihm treu bleibt um die Welt. / Ein Seemann, der die Wellen liebt, / der geht an Deck und lacht, / weil ihn der Ozean umgibt, / und der Sturm ihm keine Bange macht!“

Generell bewegen sich Schneiders Schlagertexte und die seiner Kolleginnen und Kollegen – wie Ursula Upmeier, Jürgen Degenhardt, Siegfried Osten – vorzugsweise entweder im kapitalistischen Ausland oder auf weiter See; die besungenen Mädchen heißen Manina und Denise, Jacqueline und Daisy, und die Jungens Billy und Pietro, Marcel und Pierre. Schauplätze der Schlager sind nicht mehr, wie noch vor einem Jahr, Constanza in der Volksrepublik Rumänien oder Santiago de Cuba auf Castros Zuckerinsel, sondern Florenz, Paris, Marseille, Mexiko. Aus den Volksdemokratien wurden die Orte der Sehnsucht wieder an kapitalistische Gestade verlegt. Und neuerdings wird sogar darauf verzichtet, von den armen mexikanischen Fischern zu berichten – Mexikaner sind wieder nur noch zum Küssen da, ebenso wie Italiener oder Franzosen.

Auch die Matrosen, die besungen werden, betätigen sich nicht mehr im Sinne des allumfassenden Aufbaus des Sozialismus im Arbeiter- und Bauernstaat. Hier wird vielmehr die bundesrepublikanische Freddy-Masche kopiert. DDR-Schlagerstar Robert Steffan singt beispielsweise mit dem Columbia-Quartett nach einem Text von Ralf Zimmermann, der zugleich auch die Musik verfaßte: „Der Abend ist stürmisch, / und hoch geht die See. / Ein wartendes Mädchen / steht einsam am Kai. / Es schaut in die Wellen / weit über das Meer / und es sehnt sich nach ihm so sehr. / Seemann, komm wieder, / kehr bald zurück! / Seemann, komm wieder, / denn in der Heimat wartet das Glück.“

In diesem Schlager leistet sich der Autor ideologische Fehltritte wie diesen: „Das Meer ist ihm. Vater und Mutter zugleich, / und sein Schiff ist sein Königreich.“ Obwohl es doch, zumindest, seine Republik sein müßte. Aber daß sich die jungen Menschen in der DDR auf die Verwirklichung ihrer Sehnsüchte in ihrem Staat keinen Illusionen mehr hingeben, macht Bernhard Böhlke so deutlich: „Die Straße der Sehnsucht ist lang, / die Träume der Sehnsucht sind bang. / Ein einsamer Stern / glüht unsagbar fern, / da wohnt das Glück, / und wer es sieht, kann nicht zurück.“