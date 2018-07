Inhalt Seite 1 — Begegnung mit dem Banditen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mitunter sind Gespräche mit ungewöhnlichen Menschen nur schwierig zu erreichen. Mir fel einmal eins direkt in den Schoß. Ich traf unverhofft Giuliano, den sizilianischen Banditen, zur Zeit, als er am meisten gefürchtet war. Und das kam so:

Wir arbeiteten in Sizilien an einem großen Dokumentarfilm. Nun ist Sizilien ein uraltes Land, kompliziert in seiner Volksschichtung. Nichts ist einfach. Organisationspläne, die in anderen Ländern mit ein paar Worten erledigt sind, wurden hier zur epischen Debatte und der Einkauf von Proviant zum Theaterstück. Aber die Karte Schönheit der Landschaft lohnte alle Mühe. Mit unserem technischen Krimskrams zogen wir langsam durch die Insel, drehten, was im Skript stand, und auch Szenen, die man gemeinhin „Material“ nennt. Es fällt oft später im Schneideraum unter den Tisch. Unsere Gruppe bestand etwa je zur Hälfte aus Italienern und aus Briten. Eine Kombination, die ungemeine Vorteile hatte. Wir besaßen die große technische Ausrüstung und die Italiener Enthusiasmus, mit dem sie uns stetig anfeuerten.

Nur wenn die Dunkelheit anbrach, wurden unsere Italiener merklich ruhiger, um nicht zu sagen ängstlich, und der Name Giuliano wurde oft erwähnt. Wenn wir dann, um Zeit zu sparen, gar noch zum nächsten Aufnahmeort fuhren, wurden diese nächtlichen Autofahrten unseren südlichen Mitarbeitern geradezu unheimlich. An jedem Felsvorsprung auf der Straße erwarteten sie von den banditti aufgehalten zu werden. Wir Briten waren weniger besorgt, weil uns Einheimische gesagt hatten, Ausländer gehörten nicht zur Interessensphäre Giulianos. Immerhin, auch wir wurden auf die Dauer nervös. Das Wohlergehen unserer italienischen Kollegen lag uns am Herzen und dem Produktionsleiter am Budget.

Als wir auf einer solchen nächtlichen Fahrt den kleinen Fischerhafen Sciacca erreichten, begann wieder das übliche Drama, genügend Einzelzimmer zu erhalten. Das „erste Hotel am Platze“ war bereits überfüllt, und es war zudem wenig einladend für nordische Nasen. So schliefen wir die erste Nacht auf Fischerbooten zwischen Anchövistonnen.

Am nächsten Morgen suchte ich, übernächtigt und nach Fisch riechend, den nächsten Barbier auf, um mich zu waschen und rasieren zu lassen. Während der Figaro von Sciacca mich naserümpfend einseifte und nach unserem Woher und Wieso fragte, äußerte ich schlecht gelaunt meine Meinung über die Gastlichkeit seiner Stadt und überhaupt über die Schwierigkeiten, in Sizilien zu arbeiten. Ich endete mit der rhetorischen Floskel, er möge das Giuliano berichten.

Wir hatten inzwischen notdürftige Quartiere gefunden, als es beim nächsten Morgengrauen an meiner Tür klopfte. Vor mir stand ein kleiner Junge und sagte, ich möchte mir doch unbedingt noch vor der Siesta die Haare schneiden lassen. Er machte es sogar noch dringender, als ich auf meinen erst kürzlich geschnittenen Haarschopf verwies, und verschwand so schnell wie er gekommen war. Sein Verhalten hatte mich neugierig gemacht, und da man beim hohen Stand der Sonne doch nicht filmen kann, beschloß ich, zum Barbier zu gehen. Als ich mich in den Stuhl setzte, wurde mir, wie üblich, eines der Laken umgehängt, aber diesmal wurde ich fest eingewickelt, so daß ich mich nicht rühren konnte. Ich wollte schon protestieren und blickte hilfeheischend um mich. Da blieb mein Blick an meinem Nachbarn hängen, dessen Gesicht mir irgendwie bekannt vorkam. Der Mann strahlte mich freundlich an und fragte, wie mir Sizilien gefiele. Mir lag auf der Zunge zu sagen, „im Moment nicht“, da wußte ich plötzlich, wer der Mann war: Giuliano. Noch ehe ich den Mund aufmachen konnte, fragte er mich aus: Über den Film, woher meine italienischen Kollegen stammten und was man so in England über ihn dächte. Da ihn das Thema des Films sehr interessierte, entwickelte er einige recht anregende Ideen und versprach mir die Möglichkeit der Ausführung in bestimmten Gegenden, die zu betreten uns ohne seine Erlaubnis nicht möglich gewesen wäre. Zum Schluß bat er mich höflich, nach seinem Abschied noch eine halbe Stunde in meinem Sessel zu bleiben und den italienischen Kollegen nichts von unserem Zusammentreffen, zu sagen.

Ich weihte also nur zwei meiner Landsleute ein, von denen ich wußte, daß sie für sizilianische Räuber romantische Sympathien hegten.