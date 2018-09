Inhalt Seite 1 — Bewunderung und Neid Seite 2 Auf einer Seite lesen

Lord Dennings Report zum Fall Profumo. Kommentiert von Ulrich Sonnemann und Martin Löffler. Bechtle Verlag, München. 168 Seiten. Kartoniert 9,80 DM

Durch keinen innenpolitischen Vorgang der letzten Jahre ist die britische Nation so erschüttert worden wie durch den Skandal um den Kriegsminister Profumo. Es ist jetzt ungefähr ein Jahr her, daß die Öffentlichkeit durch Mitteilungen beunruhigt wurde, nach denen der Minister in einer feierlichen Erklärung vor dem Unterhaus bewußt die Unwahrheit gesagt hatte. Wenige Wochen später trat Profumo zurück, nachdem er sich schuldig bekannt hatte. Damit hatte auch die Regierung eine moralische Niederlage erlitten, und Parlament wie Öffentlichkeit verlangten eine volle Aufklärung darüber, wie die beschämenden Vorgänge möglich gewesen waren. Die Opposition schlug vor, einen Untersuchungsausschuß zu bilden.

In einem solchen Ausschuß hätten die Konservativen entsprechend den Zahlenverhältnissen im Unterhaus die Mehrheit gehabt. Dennoch lehnte der Premierminister den Vorschlag ab. Großbritannien hatte kurz zuvor mit einem anderen Untersuchungsausschuß (im Falle des Spions Vassal) schlechte Erfahrungen gemacht. Macmillan entschloß sich – wie sich später herausstellte für ihn zu spät, für die Nation noch rechtzeitig –, den Dingen völlig auf den Grund zu gehen. Er beauftragte einen einzelnen Mann, nämlich Lord Denning, einen hohen Richter, mit der Untersuchung.

Daß er keine bessere Wahl hätte treffen können, wird jedem klar, der den Bericht von Lord Denning aufmerksam liest. Er beweist Gerechtigkeitssinn wie den Blick für das politisch Wesentliche, er ist mit der äußersten Sorgfalt abgefaßt – sogar die Uhrzeiten der Reden im Unterhaus sind angegeben –, er scheut sich nicht, auch die unangenehmsten Dinge anzupacken und zeigt doch nirgends Lust an der Sensation, er will offensichtlich nichts als die Wahrheit ergründen. Übrigens ist er in vollendeter Klarheit der Sprache geschrieben. Er ist ein juristisches, ein politisches, ein stilistisches Meisterwerk.

Ulrich Sonnemann hat die Einleitung geschrieben. Wie gewöhnlich ist seine eigenwillige, ineinander verknorrte, gedankenfrachtbeladene Sprache nicht leicht zu lesen; wie gewöhnlich entdeckt man schnell, daß hier ein ungewöhnlich reicher Geist sich einen ungewöhnlichen sprachlichen Ausdruck sucht. Schließlich findet man, dieser Wald von Satzkonstruktionen sei angemessen für die Fülle der Sonnemannschen Einsichten.

Er vergleicht den Fall Profumo mit deutschen Verhältnissen; er kommt dabei zu harten Urteilen über uns, geschöpft aus dem bohrenden Willen, uns zu helfen, indem er uns die Wahrheit sagt. Es ist für Deutsche nicht heiter zu lesen, was er schreibt. Aber er hat recht.

Martin Löffler gibt einen kurzen, aber höchst instruktiven, einleuchtenden und leicht verständlichen Überblick über das Verhältnis zwischen englischem Recht und englischer Politik. Am Schluß läßt er uns in wenigen kurzen Sätzen einen Blick auf die weltpolitische Bedeutung des Falles Profumo tun: „Macmillans Stunde als Führer der westlichen Welt wäre im Augenblick der Ermordung Kennedys gekommen. Aber Macmillans Platz war leer.“