Lieber Freund,

Seebohm ist doch wirklich nicht sensationell; wenn er’s je war, dann war er’s immer, also schon ziemlich lange. Gewiß findet er gar nicht nett, was wir alle hier so nett finden: daß die Bundesregierung das Sudetenland nicht zurückfordern will.

Das ist die Ära der Tegernseer Nettigkeit, die jetzt angebrochen ist. Daß sie dann ausgerechnet in Bad Wiessee miteinander essen mußten! Ob denn keiner mehr weiß, was dort vor ziemlich genau dreißig Jahren passiert ist?

Es ist überhaupt sehr schwer, hier einen Minister loszuwerden, wenn bei Euch nicht die Archive geöffnet und Photokopien geschickt werden.

Barzel ist ja nicht gegangen, weil er eine Zumutung war, sondern weil er für den Posten zu schade war. Mit dem hat man Wichtigeres im Sinn. Er ist dazu ausersehen, uns die Grenzen der Zumutbarkeiten erheblich zu erweitern und das Land der unbegrenzten Zumutbarkeiten erst richtig aus der Taufe zu heben.

Im Hintergrund lauern natürlich andere, der Vitale, der viel besser das Ministerium behalten hätte, das jetzt der andere hat, der so lange Sawades Landesherr war – und außerdem lauert da noch ein Nordrhein-Westfale, dessen Unzumutbarkeit noch potenziert werden kann.

Höcherl ist ja fast schon wieder zumutbar, er kann am Tag des Deutschen Baumes getrost Eichen pflanzen, in einem solchen Akt zeigt sich eine überraschende Produktivität. Du siehst: Ich bemühe mich wie immer, auch das Positive zu sehen. So ein Eichenschößling hat wenigstens Zukunft, während der Briefstil des Ministers peinliche Denkfehler offenbart. Er schrieb doch allen Telephonabgehörten und Briefgeöffneten, ihre Ehre sei nicht angegriffen oder verletzt. Bist Du je auf den Gedanken gekommen, Deine Ehre könnte angegriffen sein, wenn andere Leute Briefe öffnen, die nicht an sie gerichtet sind, und so ungeschickt Kabel anzapfen, daß man’s in der Leitung knacken hört?